Hacienda obvia la promesa de bajar el IVA al 4% a la tecnología sanitaria

Cae en saco roto la propuesta de bajar el IVA del 21 al 4% a la tecnología sanitaria. La medida, a la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio su visto bueno hace más de 400 días en una reunión del Ecofin, ha quedado olvidada en algún cajón del Ministerio. Desde que se produjo el cónclave europeo, la patronal española de este sector industrial, Fenin, ha hecho reiterados intentos para reunirse con la titular de la cartera ministerial y todos se han quedado en el limbo.

Desde Fenin indican que desde el momento en el que se produjo el acuerdo, la patronal se dirigió al Ministerio de Hacienda para poner en valor la decisión tomada por España. La reunión del Ecofin suponía la respuesta positiva a una demanda que el sector había hecho en diversas ocasiones a lo largo de la pasada década. Sin embargo, la ilusión del primer momento ha acabado en decepción. "Tengo poca confianza en que estas reuniones vayan a suceder", afirma la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel. El último escrito mandado por la patronal a Montero, hace tan solo unos pocos días, no ha recibido respuesta. Preguntados al respecto por este periódico, el Ministerio de Hacienda indica que no hará declaraciones.

En la actualidad, casi nueve de cada diez productos sanitarios (85%) se les aplica todavía un 21%. Además, los productos que se implantan en el cuerpo humano (un marcapaso, un desfibrilador o una prótesis de rodilla, entre otros) o están dirigidos a enfermos crónicos , por ejemplo, los dispositivos que se utilizan para el control de la diabetes, cuentan con un tipo "reducido" del 10%. Mientras, ese IVA "súper reducido" que quiere implantar Fenin en la totalidad de la cartera de productos, hoy en día, solo lo presentan aquellos dispositivos dirigidos a las personas discapacitadas. De hecho, para aplicar el tipo más bajo del impuesto hay que cumplir requisitos, ya que la persona que lo solicita debe pasar por un tribunal médico.

La aprobación de la reducción del IVA traería consigo una lista de beneficios. En primer lugar, España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor carga impositiva en materia de productos sanitarios, según Fenin. Esta medida podría generar un ahorro a los servicios de salud autonómicos, en otras palabras, a la Administración Pública de alrededor de 1.000 millones de euros, según cálculos de la patronal. Además, "también hay ventajas para los pacientes ya que al aplicarse el tipo reducido tendrían a su disposición productos sanitarios a un menor coste", afirma Alfonsel. También, "su aplicación atraería más desarrollo e inversión por parte de las compañías lo que colocaría a España en un escenario mucho más favorable a nivel global", añade.

El motivo de que la medida no se haya materializado a día de hoy todavía es que para el Gobierno actual "no es un tema prioritario, pero sí para el sector", afirma la secretaria general de la patronal. Además, desde su punto de vista, ve la situación "con poco éxito en el momento actual". La mirada de las Comunidades Autónomas es totalmente distinta a la del Gobierno. Los consejeros de Sanidad y de Hacienda de las diferentes autonomías "lo ven con buenos ojos ya que piensan que podrían tener más capacidad de compra, aunque ven que es un proyecto complejo desde el punto de vista de que hay que analizar muchas variables", explica la secretaria general de Fenin.

Elecciones a la vista

Asimismo, a esta ecuación hay que añadirle una nueva arista: las elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo 23 de julio. Su adelanto ha provocado que varias reformas no vean la luz, al menos hasta que los españoles decidan quién seguirá gobernando. "Ahora mismo estamos en un momento en el que el Gobierno está pendiente de unas elecciones y probablemente este tema no sea prioridad para ellos. Ojalá pudiera plantearse, pero no lo creo", recalca la secretaria general de Fenin.

Ante la posibilidad de que el mapa de España pueda pintarse de otro color, la patronal de tecnología sanitaria ha trasladado a todos los partidos políticos que participarán en las elecciones la propuesta de reducir el IVA en este tipo de productos al 4%. "Hemos contactado con todos y hemos tenido la posibilidad de hablar con el PSOE o el partido Popular, entre otros. "Este último ha entendido el planteamiento que realizamos desde la patronal como lícito", indica Alfonsel. No obstante, la patronal indica que en el caso de que siga gobernando el partido actual u otro del mismo signo o distinto "vamos a seguir insistiendo en la reducción del IVA al 4%", recalca la secretaria general de la patronal.