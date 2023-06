Aboca sitúa a España como su primer mercado internacional

La farmacéutica italiana Aboca sitúa a España como su principal negocio fuera de las fronteras transalpinas. La compañía, especializada en la comercialización de productos naturales, facturó a lo largo del curso pasado 270 millones a nivel mundial, de los que 44 millones procedieron desde la península ibérica.

En España, Aboca tiene una de las siete filiales repartidas por el mundo. Además, distribuye productos a 26 países en total. Más allá de las ventas directas de sus productos, la compañía también fabrica para terceros. Entre sus clientes se encuentran farmacéuticas de primer nivel como Sanofi o GSK.

Todo el proceso de producción se realiza en Italia. Las materias primas, todas ellas plantas naturales cultivadas de forma biológica, se extraen de diversos campos situados en la región transalpina de Toscana. De hecho, Aboca asegura tener 1.700 hectáreas para los cultivos. Por otro lado, la fabricación se realiza a escasos kilómetros de los cultivos, en la localidad de Pristino.

Allí disponen de unas instalaciones que están en pleno proceso de expansión, con nueve líneas de ampliación que estarán terminadas a finales del presente año. "Todas las fases de producción se realizan mediante procesos físicos, no hay nada químico en el proceso", explican. Esta es la mayor diferenciación que tiene la compañía respecto a una farmacéutica tradicional.

El crecimiento en las ventas de los productos de Aboca no se detiene. Grintuss, Metarecord o Neobianacid han tenido incrementos del 54%, 417% y 28% respectivamente. Esta realidad, unida a que no todas las plantas que se utilizan crecen de manera natural en la Toscana, provocan que la compañía busque nuevos espacios, pero no siempre lo tiene fácil. De hecho, el presidente de la compañía, Valentino Mercatti, asegura que uno de sus mayores competidores, tanto por mercado como por filosofía, es Monsanto (Bayer). "Se trata de nuestro enemigo número uno", asegura a preguntas de elEconomista.es.

La compañía ha destinado 9,5 millones de euros a I+D y tiene 18 ensayos clínicos en curso. Si bien no serían necesarios para la comercialización (no tiene registro de medicamentos sino de productos sanitarios), la firma, que dispone de un gran centro de investigación, quiere demostrar la validez de sus productos como si de medicamentos químicos se tratase. Otra de las acciones que realizan con el mismo objetivo es que solo venden a través de farmacia. En el mundo trabajan con 41.500 boticas, de las que unas 6.000 se encuentran en España.

La empresa tiene entre sus planes a futuro la salida a bolsa. Sin embargo, aunque consideran que será imprescindible en el futuro, no se contempla a corto ni medio plazo.