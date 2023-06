NeoGiANT investiga tratamientos a partir de la uva para reducir el uso de antibióticos en animales

El proyecto de investigación 'The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals' liderado por el Consorcio Internacional del programa H2020 de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) a través de NeoGiANT busca desarrollar nuevos productos para animales —alimentos, profilácticos y disolventes de esperma— basados en extractos naturales procedentes del sector vitivinícola.

El grupo de investigación liderado por la catedrática de Química Analítica da USC, Marta Lores, trabajan con el ingrediente activo de extracto de bagazo de uva blanca (e-Vitis), obtenido de Vitis vinifera, concretamente de la variedad Albariño, mediante una técnica de extracción sostenible y patentada.

La finalidad de estos nuevos productos mejorarán el tratamiento sanitario en animales pues aspiran a disminuir el uso de antibióticos en la cría y a sustituir los conservantes sintéticos.

La propuesta se cimenta en la valorización de residuos de la industria vitivinícola procedentes de la producción de caldos blancos de alta calidad que conservan, tras el proceso de vinificación, una importante carga de los compuestos bioactivos originalmente presentes en la uva.

La profesora Lores, explicó que con el fin de obtener un extracto multicomponencial "listo para su uso de un modo eficiente y verde", se aplica una metodología alternativa a la extracción convencional que es fácilmente escalable.

Control de infecciones

El resultado son ingredientes funcionales en sistemas de producción sostenibles que contribuyen a implementar acciones de economía circular en el sector do vino.

La experta, perteneciente al Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnologías Ambientales de la USC (CRETU, avanzó que las excelentes propiedades del extracto natural, basados en polifenoles bioactivos de la uva Albariño proporcionan protección antimicrobiana y antioxidante a los animales mejorando así su bienestar.

Por otra parte, los productos que se desarrollan están diseñados para controlar un buen número de enfermedades infecciosas de gran importancia en producción animal, tanto en ganadería —bovina, porcina y avícola— como en acuicultura.

A su vez, complementan su beneficio mejorando la salud animal y aumentando la rentabilidad de las instalaciones ganaderas y de las piscifactorías.

El Consorcio Internacional do programa H2020 está integrado por 20 socios de nueve países. De ellos, cuatro son instituciones de educación superior como las universidades de Porto, Berlín y Bohemia del Sur en la República Checa.