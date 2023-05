El teléfono 024 asiste a más de 8.000 personas en riesgo inminente de suicidio en un año

El teléfono de atención a la conducta suicida (024) ha asistido a alrededor de 8.500 casos de riesgo de alto o en curso de quitarse la vida en un año, es decir, desde que se puso e marcha, según datos del Ministerio de Sanidad. Esta cifra supone el 7,14% del total de llamadas que recibió (118.885).

Desde que empezó a funcionar, el 024 suma 1.3 millones de minutos de atención, o dicho de otra manera, 22.457 horas. No obstante, no se puede saber cuánto tiempo corresponde a cada llamada ya que no se establece un tiempo medio de asistencia debido a que a cada una de ellas se le dedica el tiempo necesario en función de lo que precisa.

El 024 es el primer teléfono público para prevención del suicidio que funciona en toda España. Hasta su puesta en marcha, existían iniciativas como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717), uno que estaba especializado en menores de la Fundación ANAR (900 20 20 10) y algunos que dan servicio en comunidades autónomas o municipios.

Desde que comenzó a funcionar está disponible de forma gratuita las 24 horas del días y los siete días de la semana. Este es atendido por Cruz Roja con un equipo multidisciplinar que pretende dar contestación, prevención y soporte emocional a personas que piensan fallecer de manera voluntaria o lo estén intentando. También atiende a los familiares.

La creación del teléfono respondía a disminuir los casos de suicidio en España que ha batido récords en los últimos años. El teléfono del suicidio se encuentra entre las medidas de la Estrategia de Salud Mental que el Consejo Interterritorial aprobó en 2022 dotada con 100 millones de euros. El 80% de ese desembolso sería transferido del Gobierno central a las comunidades autónomas, que deberán complementarlo con partidas propias, y un 20% está gestionado por el Ministerio de José Miñones.

El suicidio se encuentra en primera posición en el pódium de causas de fallecimiento externo. De hecho, se encuentra por delante de los accidentes de tráfico, homicidios y la violencia de género. En España once personas se quitaron la vida al día en 2021. En total, 4.003 casos. Además, tres de cada cuatro corresponden a la población masculina (2.982 hombres).

Las enfermedades y trastornos mentales son una epidemia silenciosa en la actualidad. Ante este problema, el Gobierno ha aprobado una inversión de 38,5 millones de euros con el objetivo de que las comunidades autónomas refuercen la atención a la salud mental. Respecto a la plantilla de trabajadores de la salud mental, en la última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada se han adjudicado por primera vez 20 plazas MIR de Médico Especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.