Un estudio indica que la toma diaria de los nuevos antivirales puede curar la hepatitis C

La administración diaria de antivirales de acción directa de segunda generación puede curar la hepatitis C o el SIDA en un periodo de tres meses sin apenas efectos secundario. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) a través de un estudio.

El estudio, el cual ha sido publicado en la revista médica Expert Opinion on Drug Safety, indica que la administración de estos nuevos antivirales, conocidos como DDA (por sus siglas en inglés), ahorra tiempo a los pacientes, evita que desarrollen cirrosis por el virus de la Hepatitis C o SIDA y ayuda a prevenir riesgos, sobre todo cuando se inicia el tratamiento en el momento del diagnóstico. Cabe destacar que tanto los antivirales para tratar la hepatitis C como los utilizados para el VIH consisten en una o pocas pastillas administradas una vez al día, sin apenas efectos secundarios.

"Los antivirales han mejorado mucho, tanto en eficacia como en seguridad. Así los recomendados para tratar la Hepatitis C o el VIH no solo tienen una gran eficacia sino que son bien tolerados y se administran por vía oral una sola vez al día", afirma el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja, el doctor Vicente Soriano. "Ya no hay argumentos para no tratar y evitar que los pacientes desarrollen cirrosis por estos virus", añade.

Además, el estudio da nuevos resultados sobre el tratamiento con estos nuevos antivirales para pacientes coinfectados por Hepatitis C y VIH. Entre ellos se encuentra que es preferible empezar primero un tratamiento y, más adelante el otro, puesto que introducirlos a la vez puede ocasionar problemas.

La terapia dual en este tipo de pacientes requiere la vigilancia de los siguientes problemas que pueden surgir, según el estudio. En primer lugar, puede aparecer efectos secundarios que se solapan con antivirales frente al VIH y la hepatitis C, "de modo que no se sabe qué medicamento lo produce y hay que suspender ambos tratamientos". Además, pueden surgir casos raros de reactivación de la Hepatitis B por desaparición brusca del virus C, síndromes de reconstitución inmune en pacientes con la inmunidad deteriorada por el VIH; e interacciones entre antirretrovirales y los antivirales anti-Hepatitis C que pueden causar toxicidad debido a la sobreexposición a un fármaco o fracaso de un tratamiento por concentraciones subóptimas del otro.

En el mundo hay 57 millones de personas con Hepatitis C y 38 millones con infección por VIH, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Respecto a España, se han tratado cerca de 150.000 pacientes con Hepatitis C con los nuevos antivirales, sin embargo se estima que todavía hay cerca de 50.000 infectados sin tratar. "Mientras que más del 75% de los seropositivos para VIH conocen su diagnóstico y casi todos toman medicación, la mayor parte de los pacientes con Hepatitis C desconocen su enfermedad. Los que fueron diagnosticados de esta patología en algún momento previo, casi todos ya han sido tratados y curados en los últimos años", explica el doctor Soriano.