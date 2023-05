Los dermatólogos temen que los contagios de sarna y tiña aumenten en España

Las patologías de la piel son una de las causas más comunes de enfermedad humana cuyos casos van en aumento. Los dermatólogos temen que los contagios de sarna y tiña se incrementen en España. "Es posible que llegue una ola de más intensificación de contagios de sarna", ha afirmado la vicepresidenta de la International Association for the Control of Scabies (IACS), la doctora Cristina Galván durante el 50 Congreso Anual de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Enfermedades que parecían desterradas porque, a menudo, se asocian con otras épocas o con los entornos pobres y falta de higiene han vuelto a hacer acto de presencia. Es el caso de la sarna y la tiña, patologías con las que se tuvieron que lidiar en la España de la Guerra Civil y la postguerra. A día de hoy, pacientes y sanitarios han tenido que volver a enfrentarse a ellas. Para hacer frente a esta situación, los dermatólogos piden mejorar las estrategias de diagnóstico y control, tanto a nivel individual con el paciente, como a nivel comunitario.

Se ha detectado un aumento de la incidencia de sarna en el país en los últimos años, ya antes de la pandemia. Los casos se agudizaron tras el confinamiento. De hecho, una investigación del Instituto de Salud Carlos III de Madrid indica que la incidencia acumulada media anual ha sido de 488 casos de este trastorno de la piel atendidos en la Atención Primaria por cada 100.000 habitantes. Además, los menores de 15 años fueron los más afectados.

La Clínica Mayo define la sarna como un trastorno de la piel que provoca sarpullido con picazón y se debe a pequeños ácaros. Esta es contagiosa y se transmite por el contacto cercano de piel con piel. Los dermatólogos indican que es la convivencia cercana, como es el caso de las comunidades, o el hacinamiento relacionados con la alta de acceso a una vivienda lo que hace que se disemine.

En la lista de lugares de contagio más frecuentes se encuentran los centros educativos, los centros de atención a personas con discapacidad, los centros sanitarios, los cuarteles militares, los centros penitenciarios y las residencias de mayores. "Esta patología puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad, situación de salud y condición socioeconómica", afirma Galván.

Por otra parte, los dermatólogos han alertado del aumento de casos de tiña, sobre todo en los adolescentes desde 2021. Los sujetos son personas que se cortan el pelo mediante degradado o rasurado en las peluquerías españolas. Cabe recordar que a principios de año la Academia Española de Dermatología y Venereología advirtió sobre este incremento. Ellos lo atribuían a la moda de los rasurados e indicaban que la vía de contagio eran las maquinillas de afeitar tras no ser desinfectadas correctamente.

La tiña aparece cuando un tipo de hongo crece y se multiplica en la piel. Además, se transmite a través de contacto cercano de una persona a otra. Su manifestación consiste en áreas en las que aparece una alopecia repentina, junto con picor o descamación, así como una inflamación en la zona que puede conllevar, en ocasiones, supuración dolor y fiebre.

"La mayoría de mis compañeros han observado un mantenimiento en los casos de tiña", afirma el dermatólogo del Servicio de Dermatología del Hospital General de Granollers, Leonardo Bascón, en el congreso. No obstante, el aspecto que más preocupa a los sanitarios es el "aumento y gravedad de las micosis invasivas en pacientes inmunodeprimidos", recalca el dermatólogo del Servicio de Dermatología del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, Vicente García-Patos.

Además de las patologías clásicas infecciosas, los expertos afirman que están surgiendo nuevos patógenos. Uno de ellos son los feohifomicosis (grupo de infecciones causadas por hongos), entre las que destacan las ocasionadas por Alternaria y Exophiala. Estas son cada vez más comunes en receptores de trasplantes de órganos.