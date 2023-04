¿Cuándo caducan realmente los medicamentos vencidos? Esto es lo que dicen los expertos

Los medicamentos son un imprescindible en la vida de las personas y tienen un lugar en las casas. Muchos de ellos, de uso diario, están a la vista en las mesas de dormir, en el baño, en la cocina o en sala de estar. Sin embargo, aquellos que no son de consumo habitual, suelen estar en un botiquín olvidado dentro de un armario o en algún rincón oculto del alcance de un menor. Respecto a esos medicamentos olvidados ¿caducan realmente los que están vencidos?

Los medicamentos que más se ven en casa suelen ser Ibuprofeno, Paracetamol, antihistamínicos, relajantes musculares, medicamentos para las náuseas, entre otros. Los solemos tener para resolver un malestar en la inmediatez o por simple prevención. Por estos dos casos, mayoritariamente, suelen vencer, pero ¿qué debo hacer si esto ocurre? ¿cómo debo (o no) deshacerme de ellos? ¿es seguro tomarlos? ¿algunos sirven pese a estar vencidos?

Por regla natural, el consciente colectivo asocia la idea de que un producto caducado o vencido "está malo" y procedemos a tirarlo a la basura. Sumado a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) también recomienda no tomar productos farmacéuticos vencidos. ¿Hacemos bien respecto a la medicina? Un grupo de expertos aclara si esta recurrente acción es la correcta o no.

Seguridad y efectividad

Una publicación de The New York Times explica que con la orientación de la FDA, los fabricantes en Estados Unidos establecen las fechas de vencimiento de los medicamentos en función de las pruebas que han realizado para determinar por cuánto tiempo estos serán seguros y efectivos.

"Una fecha de caducidad representa una promesa de que el medicamento es bueno por lo menos durante ese tiempo, si se almacena adecuadamente", señaló Dan Sheridan, farmacéutico de seguridad de medicamentos en el Hospital General OhioHealth Marion. "Muchas fechas de vencimiento se establecen entre uno y cinco años después de la fabricación del medicamento", agregó.

Fecha "límite de uso"

Sin embargo, el medio explica que para muchos medicamentos recetados, lo que ves en su caja no es una fecha de vencimiento sino una fecha de "límite de uso". "La fecha límite de uso suele ser anterior a la fecha de vencimiento original del medicamento", señaló James Stevenson, farmacéutico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Míchigan y director clínico en la empresa de tecnología sanitaria Omnicell.

Eso se debe a que un farmacéutico a menudo tiene que manipular, mezclar con otros ingredientes y mover un medicamento a un nuevo envase para dártelo, y al hacerlo reduce la cantidad de tiempo en que se podrá usar, agregó el experto.

Para algunos medicamentos, la fecha límite de uso es solo unos días o semanas después de que se dispensa el medicamento. "Una suspensión antibiótica en polvo puede estar bien en el estante de la farmacia durante dos años, pero solo será adecuada por 14 días una vez que la farmacia agrega agua y se la despacha al paciente", explicó Sheridan.

Funcionalidad más allá de su fecha de caducidad

Aunque las fechas de caducidad y de límite de uso brindan información útil, "los fármacos no se vuelven necesariamente peligrosos o menos potentes después de que esa fecha ha pasado", manifestó Lee Cantrell, farmacéutico clínico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de California, campus San Francisco.

En este contexto, un estudio de 2012, Cantrell y tres expertos probaron ocho medicamentos, que contenían 14 ingredientes activos muy diferentes, y que habían estado sin abrir en el armario de una farmacia con fechas de vencimiento que habían pasado hace 28 y 40 años.

Descubrieron que el 86% de los ingredientes de los medicamentos todavía estaban presentes en las concentraciones que se suponía que debían estar. Los hallazgos sugieren que algunos medicamentos, como el paracetamol y el analgésico opioide hidrocodona, retienen su potencia "durante mucho tiempo", afirmó el experto. Sin embargo, Cantrell señaló que no probaron los medicamentos en personas. "No puedo decir que esté bien tomar medicamentos vencidos", aclaró.

Los que hay que "desechar"

Los antibióticos pertenecen a una clase de medicamentos que "no deberías usar después de la fecha de vencimiento", dijo Stevenson. Si tomas un antibiótico que no tiene la potencia que debería tener, "eso podría ser dañino", señaló, porque el medicamento tal vez no combata la infección de manera "efectiva".

Investigaciones realizadas en la década de 1960 también vincularon la tetraciclina caducada con problemas renales, quizás porque el antibiótico produce sustancias químicas peligrosas cuando se descompone, pero no está claro si las formulaciones actuales presentan este riesgo, sentencia el medio.