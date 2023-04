Europa pide que la vacunación contra el Covid se adapte a la situación de cada país

Europa se posiciona respecto a la campaña de vacunación contra el Covid-19 que se iniciará en otoño apenas una semana después de que lo hiciera la Organización Mundial de la salud. El organismo que rige la salud mundial dejó de recomendar la vacuna Covid-19 a la población general para solo aconsejar repetir las dosis de recuerdo a los adultos mayores de 60. Ahora, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) sostiene que las decisiones nacionales "deben ser tomadas por los países" y "adaptadas" a su propio contexto.

El organismo europeo considera que las campañas de vacunación contra el Covid-19 en otoño e invierno a mayores y otras poblaciones de alto riesgo son clave para disminuir el impacto de la enfermedad. La razón es que, con cada nueva oleada, son las personas de grupos de edad más avanzada las que tienen más probabilidades de ser hospitalizadas. A su vez, recalca que hoy en día, los países deben planificar un despliegue continuado de las vacunas durante 2023 para disminuir el impacto del Covid-19, y las hospitalizaciones y mortalidad. "Los esfuerzos deben centrarse en la protección de los mayores y otros grupos vulnerables, como las personas con comorbilidades subyacentes y los inmunodeprimidos, independientemente de su edad", insisten.

Aunque hasta ahora no ha surgido un patrón estacional claro de circulación del virus, el ECDC apunta que "los datos muestran que el impacto de la enfermedad ha sido mucho mayor durante el periodo de otoño-invierno, correspondiente a la temporada tradicional de gripe". En este contexto, los modelos matemáticos del ECDC indican que se espera que un programa de vacunación en otoño de 2023 con una aceptación muy alta de la vacuna dirigido a personas de 60 años o más evite "hasta el 32% de las hospitalizaciones relacionadas con el Covid-19 en toda Europa".

Mayor precio de la vacuna en 2024

El precio de las vacunas de Covid-19 registrará su pico más alto en el año 2024. Será en esta fecha cuando alcanzarán los casi 14 euros de media. Según el informe 'The Global Use of Medicines', realizado por la consultora Iqvia, la razón que está detrás de ello es la preferencia de los mercados desarrollados por las vacunas de ARN mensajero, que subirán un 38% su precio a lo largo del año (de 17 a 23 euros). La situación cambiará a partir de 2024, cuando el precio de las vacunas se estabilice por el aumento de la competencia.

Europa cuenta con ocho vacunas autorizadas para tratar el Covid-19. BioNTech/Pfizer, Valneva, Novavax, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sanofi y, recientemente, Hipra, son las compañías cuyos sueros están disponibles en el mercado europeo. Las vacunas de AstraZeneca, Janssen y Novavax cuestan entre 5 y 15 euros. Por su parte, el precio de la vacuna de Sanofi ronda los 10 euros, mientras que el de Hipra oscilará los 8 y 10 euros.