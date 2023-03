La estrategia de 3 pasos de una psicóloga para aumentar la energía mental

Gloria Mark es psicóloga e investiga el comportamiento ante las tecnologías. La misma ha observado el patrón de cambios de atención en el cerebro humano, así como el aumento del estrés y del agotamiento. Asegura que la atención media de una persona dura 47 segundos frente a una pantalla, y que este breve período de tiempo está disminuyendo.

También dice que las estrategias tradicionales para mantener la concentración y la constancia, tales como las listas de tareas y las fechas límite en calendarios, ya no son efectivas para la mayoría. Es por esto que ofrece la manera en la que ella misma planea las jornadas, para mejorar su concentración, rendir más y sentirse satisfecha.

1. Un equilibrio al gastar energía

Mark dice que se debe evitar la sucesión de tareas que requieren de un esfuerzo mental, pues hacer varias actividades en las que es necesario utilizar una atención exhaustiva puede agotar a la persona, dejándola sin energía para después.

Por ejemplo, muchas personas prefieren comenzar el día con tareas repetitivas y no con aquellas más duras, pues las primeras no requieren de mucho gasto de energía por parte del cerebro. Aconseja entonces no llenar una jornada laboral de reuniones, señalando especialmente las que se realizan en línea. Habla concretamente de Zoom, indicando que existe el problema de que muchas personas organizan estos encuentros de forma consecutiva, algo que no permite al cerebro descansar.

Mark dice que ella misma opta por hacer algo sencillo y reconfortante tras una reunión larga, siguiendo con un encuentro social, una actividad repetitiva o dando un paseo.

2. Lo complejo, para el mejor momento

La psicóloga explica que los ritmos circadianos naturales afectan en el momento de máxima concentración de la persona, por lo que este varía en cada individuo. Pero Mark afirma que la mayoría tiene este momento en torno a las 11:00, o bien alrededor de las 16:00. Dicho esto, uno debe dejar sus tareas más arduas para estos momentos, que para los madrugadores suelen ser el primero, y para los trasnochadores el segundo.

En su caso, su momento de máxima concentración son las 11 de la mañana, por lo que suele dedicar las horas previas a trabajos más suaves, dejando para ese momento los que requieren de un mayor gasto de energía mental.

Con respecto a los correos corporativos, la misma asegura que no son idóneos para dicha hora, pues suelen producir estrés en la persona. También dice que muchos de estos problemas que se le plantean se solucionan solos a lo largo del día.

3. El efecto que causa cada tarea

Además, Mark dice que siempre valora cada tarea en términos de valor emocional, esto es, qué cosas le hacen sentirse positiva y cuáles negativa. De acuerdo con sus investigaciones, la gente suele sentirse más contenta ante tareas sencillas, como hacer la lista de la compra o realizar una llamada breve.

Esto no se puede extender a toda la jornada. Sin embargo, sí es posible disminuir el efecto negativo que causa una tarea poco interesante o compleja, por ejemplo situando una reunión sobre un tema que no es de agrado para justo antes de comer, de forma que al terminar se tome un descanso.

Para terminar, la psicóloga recomienda finalizar el día con emociones positivas. Para ello, cada uno debe contar con ciertas actividades que resulten vigorizantes, para utilizarlas cuando necesite energía o una actitud más positiva.