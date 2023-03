Olivier Charmeil (Sanofi): "Solo el 53% de los fármacos aprobados por la Unión Europea son accesibles en España"

Olivier Charmeil (París, 1963) cuenta que hacía muchos años que no visitaba la fábrica de Sanofi en Riells i Viabrea (Girona). El vicepresidente mundial de la división General Medicines -centrada en combatir problemas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares- estuvo de visita en España durante esta semana y, tras visitar la instalación, se deshacía en elogios hacia la planta gerundense. El centro produce 32 medicamentos, siete de ellos considerados esenciales, para 18 dolencias.

"Todo ha cambiado, pero sigue manteniendo el espíritu de antaño", celebra en un encuentro con elEconomista.es que tiene lugar en las oficinas recién inauguradas del grupo francés, con unas impresionantes vistas sobre la ciudad de Barcelona. Allí, por ejemplo, se ubica la unidad de gestión financiera y de suministros de todo el conglomerado.

¿Qué papel juega España dentro del engranaje mundial de Sanofi?

España es un mercado muy importante para nosotros. Primero porque es una base de fabricación muy importante con Riells, donde continuaremos invirtiendo en los próximos años. Y segundo, porque se ha convertido en una importante plataforma de investigación clínica. Lo que me llevo de mi visita, y ya había estado siguiendo también en los últimos meses, es esa innovación. Hay mucha discusión sobre innovación en España hoy en día, algo que hace 15 o 20 años no sucedía. Por eso invertimos 50 millones en i+d el año pasado, la mayor cantidad en toda Europa.

España es el segundo país para muchas compañías en investigación clínica. Según Farmaindustria, solo por detrás de Estados Unidos...

Para nosotros es muy importante. Por detrás de Estados Unidos, España es el país europeo con mayor número de pacientes implicados en estudios fase 1, 2 y 3. Y se trata de un espacio muy competitivo, en el que todos los Gobiernos quieren tener su parte en términos de investigación clínica.

¿Qué le pedirían al Gobierno? Sánchez se ha reunido en las últimas semanas con muchos altos directivos del sector

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que en España necesitamos mucho tiempo para poder registrar los productos. Un fármaco aprobado por la Unión Europea tarda 516 días en llegar a los pacientes españoles, mientras que en Alemania tarda 100 días. Es un retraso de más de un año. Hay un segundo elemento, en España solo están presentes el 53% de los medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, cuando en Alemania están el 92% y en Francia el 66%. Existe esta paradoja: se habla mucho de innovación y el presidente dice que es una prioridad en su agenda, pero por otro lado hay algunas barreras para que los pacientes españoles tengan acceso a los nuevos tratamientos.

¿Alguna sugerencia para eliminar estas barreras?

Es clave agilizar el proceso. Creo que existe una voluntad política para hacerlo y se están poniendo los recursos adecuados para que así sea. Sería una ventaja para todos. No hay ninguna receta milagrosa, es simplemente agilizar los trámites y poner a las personas adecuadas para manejarlos.

España tomará ahora la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ¿qué puede aportar al sector a nivel continental?

Considero que España puede desempeñar un papel importante para que sigamos teniendo una industria muy innovadora en Europa. Si echamos la vista atrás, vemos que la participación de Europa en i+d en ciencias de la vida ha caído del 41% al 31% en los últimos 20 años. Mientras, Estados Unidos ha subido del 40% a más del 50% y Chima, que hace dos décadas era insignificante, ya se acerca al 10%. Por eso creo que la presidencia de España es absolutamente crítica en términos de soberanía europea en este mundo tan competitivo. Más en un momento en el que China y Estados Unidos están invirtiendo mucho, por lo que es muy importante que la presencia industrial en Europa siga siendo significativa. Es un gran contribuyente en términos de PIB y genera superávit comercial que ronda los 200.000 millones de euros. Y creo que no soy el único que lo piensa. Muchos consejeros delegados del sector han visitado al presidente algo que, creo, no tiene precedentes, lo que muestra que hay mucha esperanza en que las cosas vayan a cambiar.

En esta línea, Sanofi tiene Euroapi, presentada el pasado 2021, para hacer principios activos en Europa. ¿Cómo está funcionando?

Euroapi es un proveedor muy importante para nosotros. Operacionalmente creo que está funcionando bien. Soy uno de los principales clientes de Euroapi y creo que está en buenas manos. Estamos contentos de la manera en la que está avanzando. En la fábrica de Riells, por ejemplo, se produce la hydroxychloroquina para ellos.

¿Qué valoración hace de la planta de Riells?

Estuve visitándola esta semana y ya vi lo bien que funcionaba. Hay dos cosas que me impresionan. La primera es que en términos comparativos estamos en un nivel top de rendimiento; y esto es muy importante a la hora de decidir cuanta actividad se trae al centro. La segunda, que me hace sentirme muy orgulloso del equipo, es el servicio al cliente, que está a niveles muy altos. Me gustaría que todas las fábricas que sirven a GenMed estuvieran al nivel.

¿Y de cara al futuro, cómo ve el mercado español?

Es complicado poner una cifra de inversión a futuro, pero, asumiendo que el tiempo para aprobar los medicamentos se va a reducir, es un país en el que queremos tener un papel importante. Es cierto que España es un mercado complejo debido a la estructura del sistema sanitario y que a nivel europea no se sienta en primera línea, pero veo ahora mismo un momentum en términos de innovación de producto, pero también con muchos cambios en términos de digitalización del sistema sanitario. Así, imagino que este camino seguirá en los próximos tres o cuatro años. Ser capaces de traer nuevos productos es algo muy importante para nosotros.

Provention Bio es una adquisición significativa. Firmamos el acuerdo hace dos semanas y esperamos cerrar la operación en los próximos meses. Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad dentro de Gen Med porque su tratamiento retrasa el inicio de la diabetes tipo 1, así que es una gran oportunidad. Con la compra, podremos traer a los pacientes algo que no existía hasta el momento.

A pesar de ser una empresa estadounidense, imagino que impactará en el mercado europeo

Han enfocado su desarrollo en Estados Unidos, pero una de las razones por las que la adquirimos era para darle un alcance global. Llevarla mucho más allá de lo que habrían podido hacer de manera independiente. Nos estamos preparando a nivel de planificación e integración, pero de las primeras cosas que voy a hacer va a ser ver como aceleramos el proceso de registro para poder llegar al paciente europeo lo antes posible.

¿A nivel económico, tienen medido el impacto?

Es pronto para hablar de eso, pero lo que sí sabemos es que cada año se diagnostica a 65.000 pacientes en Estados Unidos. En Europa la cifra es ligeramente superior. Y aunque no signifique que los vayamos a tratar a todos, va a ser un viaje muy emocionante.