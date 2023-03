El Banco de España afirma que el deterioro de la salud tendrá un impacto "significativo" en la economía del país. El aumento de la demanda de los servicios sanitarios y el alza de las bajas laborales prolongado en el tiempo serían las causas, según un estudio realizado por la autoridad monetaria.

Tal y como indica el Banco de España todavía no hay información detallada sobre el impacto del Coronavirus en el empeoramiento de la salud. No obstante, el deterioro de la salud de los españoles requerirá un incremento estructural del gasto sanitario y de la demanda de profesionales. No obstante, el organismo recalca que es muy "difícil de cuantificar".

Por otro lado, el empeoramiento de la salud limitará la cantidad del factor trabajo disponible en la economía. También afectaría negativamente al producto potencial de la economía a través de la productividad.

El centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) afirma que en 2022 ocho de cada diez pacientes tuvieron que esperar más de un día hasta ser atendidos por su médico de cabecera, mientras que antes del Covid 19 eran el 55,1%. En el caso de los médicos especialistas, el último estudio refleja que el número de pacientes que tuvieron que esperar más de tres meses ha pasado del 25,8% previo a la pandemia, al 37,9% casi al cierre del año.

Respecto a las bajas laborales, en 2022 el 4,15% de los ocupados que participaron en el estudio de Banco de España declararon no haber trabajado la anterior semana a ser entrevistados debido a una enfermedad, incapacidad temporal o accidente. Este hecho demuestra la tendencia creciente observada en las bajas laborales desde 2020.