¿Cuánto tiempo debe durar una siesta? Esto dice una psicóloga clínica

El pasado lunes 13 de marzo se celebró en Estados Unidos el National Napping Day (o Día Nacional de la Siesta). Sin embargo, el Día Internacional de la Siesta tiene lugar el 11 de marzo, por lo que este año tuvo lugar el sábado. La psicóloga clínica y directora de Salud en el Sueño de Sleepopolis, Shelby Harris, explica que esta práctica se puede llevar a cabo de varias maneras. Y es que se debe evitar que altere el horario habitual de la persona.

De acuerdo con una encuesta realizada por SleepFoundation.org, en Estados Unidos la siesta de un adulto dura de media una hora. En España, el tiempo dedicado a esta práctica suele situarse entre 15 y 30 minutos. Pero Harris asegura que una siesta de una hora es demasiado larga: "Si te echas una siesta de 60 minutos, a veces te despertarás sintiéndote más atontado, porque te habrás sumergido en fases del sueño más profundas", comenta a CNBC Make It.

La duración adecuada de la siesta

Entonces, si el objetivo de la siesta es recuperar fuerzas y sentirse con más energía, la psicóloga clínica asegura que lo ideal es entre 20 y 30 minutos. Entonces, la misma recomienda preparar un temporizador justo antes de acostarse. Este estará listo para 30 minutos, permitirá a la persona tener entre 5 y 10 minutos para dormirse, y le dejará los 20 restantes para descansar.

Con respecto a la hora, Harris recomienda hacerla como tarde entre 8 y 9 horas antes de acostarse. Asegura que esto es muy importante para prevenir que la siesta afecte al sueño nocturno. Por ejemplo, si una persona se acuesta normalmente a las 23:00, entonces deberá hacer su siesta antes de las 15:00. "Normalmente, para la mayoría debe efectuarse como tarde a las 14:00", dice, por su parte.

Los efectos beneficiosos de la siesta

La llamada "power nap" o "siesta energizante", si dura un breve período de tiempo y se efectúa dentro de las horas señaladas, puede ofrecer varios beneficios para la salud:

1. Aumentar la energía del cuerpo.

2. Mejorar el estado de ánimo.

3. Incrementar la productividad y la concentración.

"Implica un buen beneficio y es un gran añadido al sueño nocturno, pero al no alcanzar las mismas fases del sueño, entonces los frutos entre uno y otro son diferentes", explica Harris, advirtiendo de que la siesta nunca debe sustituir al sueño común.

Con respecto a las personas con insomnio, la experta aclara que no deben realizar la siesta en su cama, sino que es necesario que busquen otra superficie cómoda (por ejemplo el sofá), de manera que ello no altere su capacidad para dormir por la noche. Pero si no se sufre este trastorno, entonces la cama es una gran opción para echarse una siesta.

Además, advierte de que si la siesta dificulta o acorta las horas de sueño nocturno, entonces esta debe desaparecer completamente de la rutina. "Una siesta, cuando se usa apropiadamente, debería funcionar más o menos como una taza de café, esto es, como un pequeño chute de energía en el punto medio del día", asegura Harris.