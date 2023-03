Esta es la sencilla rutina que usa una psicóloga clínica para motivarse y adquirir hábitos

Rachel Turow es doctora en psicología clínica por la Universidad de Oregon. La misma asegura que utiliza una técnica, especialmente cada noche antes de acostarse, para predisponer a su cerebro a adquirir nuevas rutinas. Por ejemplo, durante el ritual previo a acostarse, mientras se limpia los dientes con hilo dental, la misma se comenta a sí misma: "¡Me parece estupendo que te cuides así la salud bucal, es maravilloso!", de manera interna.

Por supuesto, ese mensaje de ánimo tan excitante tiene un propósito. Le brinda la "gran cantidad de apoyo" que necesita para acometer tareas que no resultan de su agrado. "No soporto tener que usar hilo dental, pero se que tengo que hacerlo y esto me da ganas", explica Turow.

La psicóloga clínica comenta que, si bien puede parecer ridículo felicitarse por cuestiones tan triviales, lo cierto es que se trata de un truco mental efectivo para ser capaz de implementar un nuevo hábito, especialmente cuando es complicado adherirlo.

"Activación conductual"

Turow comenta que esta técnica se denomina "activación conductual", en términos de terapia. Lo resume como "un término pijo para hacer cosas incluso cuando no te apetece", con el que al menos logra un empujón psicológico para comenzar a realizar algo. "La evidencia muestra que la motivación sigue al comportamiento, realmente es algo así como el '¡Just Do It!'", añade.

La psicóloga admite que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, y por ello recomienda empezar precisamente con actos mundanos como el mencionado. Con respecto a la posibilidad de que halagarse excesivamente pueda propiciar que se desarrollen sentimientos de superioridad, la misma dice que prácticamente no hay alternativa para elevarse el mucho ego con actos tan sencillos. "No me voy a volver una engreída por usar hilo dental, no me creo mejor que nadie más por hacerlo", aclara Turow.

El desarrollo de la táctica

Esta rutina se puede implementar en una plétora de contextos, por ejemplo felicitándose tras enviar un correo electrónico complejo y molesto por temas de trabajo, o tras contactar con un compañero de trabajo con el que se tenía que hablar y habiendo dificultades. Además, Turow afirma que merece la pena celebrar las acciones, pues implementar progresivamente la rutina "marca la diferencia".

Además, dicha rutina ayuda a adquirir otra cualidad de gran importancia, la autocompasión. Incluso si en el caso de usar hilo dental solo lo hace de forma breve, igualmente se anima a sí misma y se comenta que la próxima vez lo hará mejor. Con respecto a esta, Turow dice que la autocompasión suele ayudar más a llegar al éxito a largo plazo que la autoestima, y también se relaciona con menores niveles de procrastinación.

La autocompasión es según la experta un ingrediente del bienestar general, así como de resultados positivos en salud física y mental. Por tanto, la moraleja de la doctora en psicología clínica es que ser amable con uno mismo es uno de los mejores factores para propiciar la motivación. Es por esto que ella orienta sus acciones en esa dirección, y pide al lector que haga lo propio en su vida. Para ella, nunca ha dejado de ser efectivo: "Me ayuda a seguir hacia delante", asegura.