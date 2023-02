Sanidad financia la primera terapia para todos los tipos de insuficiencia cardiaca

El Ministerio de Sanidad da luz verde a la financiación del primer tratamiento para todos los tipos de insuficiencia cardiaca (preservada y reducida). Se trata de Jardiance (empagliflozina), un fármaco desarrollado por la compañía Boehringer, pero que comercializado junto a Lilly, y que ya tenía indicaciones previas para la diabetes tipo 2. Según los expertos, es la primera vez que un fármaco demuestra beneficio pronóstico para todos los tipos de insuficiencia cardiaca al conseguir una reducción del riesgo relativo de hospitalización y de muerte cardiovascular en un 25%.

Está disponible en España desde el día 1 de febrero, fecha en la que se incorporó en el nomenclátor de facturación. Según se recoge en las últimas actas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP), el fármaco tiene un precio notificado de 34,2 euros. Según explica Teresa Millán Rusillo, directora de Asuntos Corporativos de Lilly, a este medio, el precio del medicamento será el mismo que se había designado para tratar la diabetes.

Se administra mediante receta médica a través de una dosis única diaria de diez miligramos. A diferencia de otros tratamientos, este no necesita ajuste de dosis. La duración del tratamiento es indefinida, lo que significa que se utilizará durante el tiempo que el paciente responda bien a él. Entre sus beneficios, ha demostrado que mejora el pronóstico y disminuye la dilatación del ventrículo izquierdo, a la vez que previene el deterioro de la función renal y facilita el uso de los demás fármacos aprobados para la insuficiencia cardiaca reducida.

Es una molécula con un gran beneficio cardiovascular. "Va más allá de que el paciente sea diabético y se tiene que entender como una molécula con un gran beneficio cardiovascular", explica Jesús Casado Cerrada, jefe de Sección de Medicina Interna Hospital Universitario de Getafe, Madrid y Coordinador Grupo de trabajo de Insuficiencia Cardiaca y Fibrilación Auricular de la SEMI.

La insuficiencia cardiaca afecta a más de 700.000 personas en España y, en 2019 la prevalencia fue del 1,89% de la población mayor de 18 años. Además, este síndrome se asocia con otras enfermedades de los sistemas cardiovascular, renal y metabólico, como la diabetes tipo 2 y la enfermedad renal. Según los expertos, podrán beneficiarse de él los más de 700.000 pacientes afectados por la enfermedad.

"Hacia ocho o nueve años que no aparecía un tratamiento de estas características. Los cardiólogos veíamos con cierta melancolía no poder hacer nada más por estos pacientes. Desde el punto de vista de la cardiología, es un hito que probablemente no se repetirá en años", concluye Manuel Anguita, Coordinador del Área de Cardiología Clínica e Insuficiencia Cardiaca, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y expresidente de la Sociedad Española de Cardiología.