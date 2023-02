Esto recomiendan numerosos expertos en salud y bienestar para evitar el agotamiento laboral

La periodista especialista en salud y bienestar, Renée Onque, preguntó a 30 profesionales de la industria de la atención sanitaria sobre cómo son capaces de mantener la energía y evitar el agotamiento laboral.

Debido al elevado ritmo y cantidad de trabajo a la que se someten a diario, este tipo de profesionales debe conocer bien su cuerpo y mente. Además, las personas preguntadas van desde doctores especializados en enfermedades infecciosas, hasta instructores de mindfulness, pasando por expertos en psicología.

Así es como los profesionales relacionados con el mundo de la salud mantienen su mente motivada y a salvo del cansancio.

Crear una comunidad sólida

Young es una neuróloga y experta en esclerosis lateral amiotrófica que trabaja en el departamento de neurología del Hospital Universitario Upstate. Trabaja con pacientes que padecen enfermedades terminales, por lo que mantiene un sistema de fuertes apoyos para no perder la energía: "Nos movilizamos como un ejército de personas", comenta.

Actualmente no existe cura para dicha enfermedad, por lo que ser consciente de que no es la única que dedica su tiempo y esfuerzo, para desarrollar tratamientos y nuevas opciones eficaces para sus pacientes, es algo que la ayuda a seguir adelante cada día. "No estamos cargando con el mundo, pero somos parte de un mundo que defiende este trabajo", comenta Young.

Descansar siempre que se necesite

Raphael Vallat trabaja simultáneamente como ingeniero de algoritmos y como investigador del sueño, a la vez que cuida de un bebé. "Siento que cuando estoy a punto de quemarme, básicamente cada tarea se me muestra como una montaña que debo escalar, y que además es muy urgente e importante", comenta.

El mismo suele encontrar momentos durante sus jornadas en los que puede hacer una pausa y pasar rato al aire libre, para así mantenerse activo y consciente antes de volver a trabajar. "Realmente necesitas tomarte algo de tiempo libre y darte cuenta de que esas tareas pueden esperar", añade.

Pasión y un propósito

La especialista en enfermedades infecciosas Céline Gounder trabajaba 100 horas semanales, repartidas en 7 días. Además, estuvo en primera línea de batalla durante la pandemia, y ello consumía la práctica totalidad de su tiempo. Esto duró hasta la primavera de 2022, y si fue capaz de lograrlo y sacar fuerzas en el día a día, fue recordándose a sí misma por qué su trabajo importaba.

"No creo que la ocupación laboral se sienta como tal si realmente crees que estás causando un impacto en el mundo. Si trabajas muchas horas haciendo algo que no tiene significado para ti, entonces realmente necesitas dar un paso atrás y preguntarte por lo que estás haciendo", asegura con convicción.

Poseer otras fuentes de felicidad

De manera general, el conjunto de expertos a los que preguntó Onque aseguran realizar algún pasatiempo como ejercitarse, bailar o tocar algún instrumento. La psicóloga social y profesora de psicología retirada por la Universidad de California Berkeley, Christina Maslach, afirma que es crucial contar con una vida personal que otorgue felicidad y que sea totalmente independiente de los logros laborales.

"Mira tu vida como un conjunto, y asegúrate de poseer cosas buenas en ella, así como de contar con tiempo para dedicárselo", asevera la misma.