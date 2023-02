Nuevo fracaso en la reunión entre los médicos de Atención Primaria y Madrid

La lucha continua entre la autoridad sanitaria madrileña y los profesionales de los ambulatorios. En el día de hoy, se ha llevado a cabo la undécima reunión entre la consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras de la Atención Primaria desde que comenzó la huelga indefinida el 21 de noviembre. Pese a que los profesionales sanitarios han llevado al encuentro una contrapropuesta sobre las condiciones económicas para un plan de choque centrado en disminuir "las líneas rojas" mantenidas durante estos meses, las negociaciones han fracasado.

En la reunión, el Comité de Huelga, formado por representantes de Amyts y desde hace un mes también por asociaciones científicas, ha propuesto una bajada de la subida del salario lineal de 479,97 euros que el Gobierno de Madrid ya prometió en 2020 a 400 euros. Además, en esos mismos acuerdos se aprobó una incentivación a las tardes de un 25%, que nunca se cumplió. Amyts siempre ha pedido una incentivación del 15% para las plazas de difícil cobertura y ahora para la actual negociación la han reducido a un 10%. Por otro lado, plantean dejar de dar bajas laborales a partir del 30 de junio y mantener los complementos del vigente Plan de Mejora de Primaria (3.800 euros de media para médicos de Atención Primaria y 3.300 para pediatras que se abonan desde hace un año)

Sin embargo, al salir de la reunión, estas han sido las palabras de la secretaria general del sindicato de Amyts, Ángela Hernández. "Nos hemos encontrado una vez más una Consejería anclada en la gestión de la miseria de la Atención Primaria". Mientras, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, (que no ha asistido en persona a la reunión) insiste en que han llevado a la mesa puntos que no figuraban en las reivindicaciones que motivaron el inicio de la huelga y que eso significa que no quieren llegar a un acuerdo.

Cabe resaltar que el consejero de sanidad de la comunidad madrileña sigue sin sentarse alrededor de la mesa de las reuniones. En al menos ocho comunidades autónomas los responsables de la cartera sanitaria se han sentado con los representantes de los médicos para acelerar las negociaciones y conseguir llegar a un entendimiento.

De igual importancia, en el encuentro estaba previsto abordar la propuesta de la Consejería sobre el proyecto piloto de exceso de agendas que se puso en marcha en 22 centros de salud el pasado 30 de enero para ver las líneas en las que se podía seguir avanzando. En concreto, con este sistema los médicos de familia dedicarán 10 minutos a cada paciente hasta llegar a un máximo de 34 al día, mientras que los pediatras podrán disponer de 15 minutos, hasta atender un máximo de 24 personas.

En la décima reunión las principales discrepancias se centraron en los tiempos de implantación de este sistema en todos los centros de salud de la región, que el comité de huelga calificó de "excesivamente largos". Desde la Consejería de Sanidad han explicado que en estos momentos se está ultimando el desarrollo informático y está previsto que se incorporen las nuevas agendas en dos tandas, la primera en primavera y la segunda, a finales de verano.

No obstante, una cosa está clara. Después de las imágenes que han dejado este domingo los madrileños manifestándose y apoyando a los profesionales sanitarios en las calles de la capital, los médicos y pediatras de la Atención Primaria se sienten apoyados por la población que reclaman también una mejora en el sistema de salud.

En total, acudieron a la manifestación del 12 de febrero 250.000 asistentes, según la delegación del Gobierno de Madrid, cifra que supone 50.000 más que la movilización masiva del 13 de noviembre. No obstante, los organizadores cifran en un millón las personas que se manifestaron. Podían verse pancartas con mensajes como "La atención primaria de Madrid se queda sin médicos", "Se vende tu salud" o "Ayuso mucha libertad, poca salud" que sujetaban los manifestantes por las calles de Madrid.

El Comité de Huelga y el Consejero de Sanidad tienen diferentes visiones de la multitudinaria manifestación. El comité de Huelga se ha referido a la manifestación como un "revulsivo" que da más fuerza a los profesionales en sus reivindicaciones, mientras que para Enrique Escudero fue "una manifestación de carácter puramente político" organizada "con la excusa de la Sanidad". Además, responde en su opinión a la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.