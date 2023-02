Por qué el perfeccionismo es peligroso (y tiene arreglo) según una experta en salud mental

Para quienes crean que el perfeccionismo es un rasgo de personalidad que refleja la ambición de una persona, la experta en salud mental Morra Aarons-Mele afirma que es una gran equivocación. "El perfeccionismo es ansiedad", asegura tajantemente a CNBC Make It la autora y dueña del podcast "El triunfador ansioso".

La misma dice que es un problema el hecho de que: "Si no damos el 100%, si no somos perfectos, entonces se nos juzga. No se trata de nuestro trabajo, sino de nosotros mismos y de nuestro valor intrínseco".

El problema del perfeccionismo

Un estudio realizado en 2018 por la Asociación Estadounidense de Psicología indicaba que el perfeccionismo en adultos ha crecido notablemente desde la década de 1980. Esto se debe en parte a las tendencias en redes sociales a medir y comparar el grado de éxito de unos y otros desde el colegio hasta la profesión. El trabajo muestra que situar unos estándares poco realistas para uno mismo puede causar un grave daño mental.

"Hasta 2 de cada 5 niños y adolescentes son perfeccionistas. Estamos empezando a hablar de cómo esto se dirige hacia una epidemia y problema de salud pública", explicaba la psicóloga Kate Rasmussen a BBC. A pesar de esto, Aarons-Mele asegura que se pueden deshacer estas tendencias.

Reconocer las señales

Aarons-Mele dice que el motivo por el que muchos perfeccionistas se aferran a esta tendencia es porque les funciona. Una investigación refleja que esto se debe a que de media cuentan con niveles de motivación más elevados, y el perfeccionismo les hace sentir que se mantienen en el camino correcto. Pero esto es lo único positivo que trae, pues por su parte también implica baja estima personal, estrés elevado y trastornos de ansiedad y depresión. Y por si fuera poco, un estudio de la universidad canadiense Western Trinity encontraba en 2009 que, en el trabajo, al ser menos eficiente con las tareas se termina rindiendo por debajo de las capacidades.

Si se mira más a largo plazo, Aarons-Mele comenta que el perfeccionismo suele obligar a la persona a escoger entre dos caminos, ambos negativos. El primero es esforzarse de forma desmedida hasta acabar quemado, y el segundo es procrastinar sin fin, porque los objetivos se ven como algo demasiado complicado.

Entonces, su primero consejos para tratar el perfeccionismo es atender a cuándo y dónde aparece en la vida. La experta dice que, cuanto más se sepa sobre las propias tendencias, entonces más se podrá centrar uno en cambiarlas, con el añadido de que no se perderá el tiempo y la energía intentándolo de otra manera.

Situar reglas para el cerebro

Para que estas tendencias no obstaculicen el ritmo de vida personal y laboral, Aarons-Mele dice que se debe buscar ayuda profesional, debido a la conexión clara entre la ansiedad y el perfeccionismo. De otra manera, propone crear unas reglas para que el comportamiento no refleje la intensidad de los pensamientos.

Un ejemplo es poner límite de tiempo para un proyecto por el que uno se plantee trabajar en exceso. La experta dice que estas personas deben ser realistas con respecto a qué es plausible, y proponerse dedicar menos horas de las que normalmente destinarían a ello. Recomienda planificar el ritmo que se llevará, añadiendo pequeñas fechas límite a las partes del proyecto para mantenerse encaminado.

Para quienes sean personas que se ponen nerviosas al empezar un proyecto, porque buscan su perfección, Aarons-Mele aconseja preparar pequeñas y asequibles metas. Afirma que estas pueden ser tan simples como abrir un documento de Google o escribir un correo, pues se trata de obtener un impulso. Pero la experta en salud mental advierte de que, para que esto funcione, el individuo debe tener compasión consigo mismo y apagar esa voz que le pide que haga todo a la perfección. "Soy esa persona tan excelente sin presión ni ansiedad", aconseja recordar siempre.