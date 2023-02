Farmaindustria pide a Sanidad subir los precios de fármacos mejorados

La futura reforma de la Ley del Medicamentos está provocando un aluvión de contactos entre la industria farmacéutica y el Ministerio de Sanidad. La patronal del medicamento innovador, Farmaindustria, también ha trasladado sus peticiones ante el nuevo redactado y se centra en tres aspectos: premiar la innovación incremental, sacar del Sistema de Precios de Referencia los medicamentos calificados de esenciales por la Agencia del Medicamento y acelerar la llegada de nuevos medicamentos.

La primera de las demandas hace referencia a una de las actividades que más se desarrollan en las fábricas radicadas en España: mejorar fármacos existentes. El problema que denuncia la patronal es que Sanidad iguala estos productos a los ya existentes, privando un reconocimiento económico a la inversión realizada para mejorarlos. "Por regla general, son incluidos en el Sistema de Precios de Referencia y su precio ajustado por miligramo es igual que el resto de las presentaciones con las que comparten conjunto. Como resultado, la inversión inicial de la innovación incremental no se recupera, lo cual puede inducir a que estos medicamentos no se comercialicen o se abandone su comercialización porque el precio no se ajusta al valor de la innovación incremental", explica Farmaindustria a este medio.

La segunda de las demandas es una petición vinculada a la necesidad de España de disponer abastecimiento suficiente de moléculas calificadas por indispensable. Estos productos son antiguos y su precio es muy bajo, circunstancia que explica que mucha de la fabricación se desplazase al sudeste asiático. Ahora que se pretende recuperar, Farmaindustria traslada al Ministerio de Darias que deben estar fuera del Sistema de Precios de Referencia, es decir, contar con un incentivo económico. "La necesidad de evitar problemas de suministros con medicamentos de esta naturaleza y garantizar la viabilidad de su comercialización, aconseja que la Administración, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, como ocurre con todos los medicamentos financiados, pueda establecer y revisar el precio de estos medicamentos conforme a los criterios establecidos en la Ley y no sometidos al Sistema de Precios de Referencia que, en todo caso, seguirá siendo intervenido por la Administración mientras estén incluidos en la prestación farmacéutica", argumentan. Como dato, estas 517 presentaciones suponen algo menos del 3% del mercado farmacéutico.

La última de las peticiones de Farmaindustria es, quizá, la más escuchada desde hace años, tanto a la patronal como a las compañías de manera individual: acelerar la llegada de la innovación. España es uno de los países que más tarda en incorporar nuevas terapias (más de 500 días de media) si se compara con las principales potencias europeas. Ante ello, se negocia un proceso que habilite mayor celeridad a los medicamentos más disruptivos. "Queremos el establecimiento de un procedimiento de precio y financiación objetivo, transparente y participativo que permita acortar los tiempos de acceso. No requiere cambios con rango de Ley, sino desarrollos reglamentarios", finaliza la patronal.