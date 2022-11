RINGANAchi, la belleza que también se come

La belleza de nuestra piel no es solo cuestión de saber cuidarla y tratarla externamente. Tan importante como los skin routines con cremas, serums y tratamientos, es lo que comemos. Una piel radiante y sana también necesita de una dieta equilibrada, lo cual en muchas ocasiones no es fácil de seguir. Es aquí donde tú también querrás unirte a la tendencia de la chupitoterapia. La nutricosmética avanza cada vez a mayor velocidad, y empieza la tendencia de la chupitoterapia, también conocida como Shot Therapy. No es de extrañar que el conocido "oro líquido", es decir, la Vitamina C, sea el ingrediente de moda más recomendado por expertos, y más usado por las que más saben de belleza.

Es por ello que, RINGANA se adelanta a esta tendencia, lanzando su nuevo sabor de RINGANAchi: mango & chili. Un activador en forma de chupito que tiene como protagonista la vitamina C, un potente antioxidante que no solo ayuda a acabar con arrugas y otros signos del envejecimiento prematuro, sino que sobre todo ayuda a acabar con las manchas y con la fatiga de la piel.

La vitamina C lleva décadas utilizándose para combatir los signos de la edad, pero actualmente se ha reposicionado como el mejor aliado para unificar el tono de la piel y rejuvenecer el rostro.

El nuevo RINGANAchi limited edition mango & chili, gracias a su alto contenido en vitamina C, no solo trata la hiperpigmentación, sino que también unifica el tono de la piel y le aporta un extra de luminosidad. Este potente antioxidante neutraliza los radicales libres, lo que ocasiona el estrés oxidativo en la piel, es decir, el envejecimiento prematuro.

El nuevo chupito natural de RINGANA con notas afrutadamente picantes contiene sustancias vegetales bioactivas revitalizantes. Además, por si no fuese ya poco, la vitamina C es ideal para la producción de colágeno, que permite retrasar los signos del paso de los años, y mantener la estructura adecuada de la piel.

¿Por qué querrás unirte a la tendencia de la Chupitoterapia?

La vitamina C (ácido ascórbico) es uno de los recursos más eficaces contra radicales libres nocivos, además de ayudar a la estimulación y formación de colágeno. Esta vitamina, debido a su alta sensibilidad al oxígeno, se oxida rápidamente al utilizarse en las cremas de cuidado facial, perdiendo su eficacia. Es por ello que RINGANA ha encontrado aquí una solución de última generación, adhiriendo la vitamina C a partículas microscópicas de oro y glutatión, creando el RINGANAchi.

¿Sabías además que el RINGANAchi mango & chili de sabor puro, al combinarse con agua mineral sin gas o efervescente, caliente o frío, te permite crear cócteles frescos y deliciosos a tu gusto? Una cosa está clara, y es que la belleza también se come, y se disfruta.