Quirónsalud aúna arte, ciencia y sensibilización para celebrar el acto central de 'Un mes en rosa'

Quirónsalud Zaragoza ha celebrado, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra este miércoles, 19 de octubre, su acción central de concienciación dentro del programa 'Un mes en rosa'. El hall del Hospital de Día se ha llenado de energía y arte con la actuación de LaMov, que, bajo la versión de 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, realizada por Max Richter, ha lanzado un mensaje de esperanza.

El encuentro ha tenido lugar este lunes por la tarde y ha contado con las intervenciones del gerente de los Hospitales Quirónsalud Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal; del director del Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza, Alberto Sáenz Cusí, y de la oncóloga médica del grupo, Elena Aguirre.

En este acto, el grupo hospitalario ha dado a conocer una nueva entrega del proyecto audiovisual 'Píldoras de Vida', que recoge el testimonio en primera persona de la paciente Belén Martín y de dos especialistas del Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza. En concreto, de Elena Aguirre, oncóloga médica, y de Fernando Colmenarejo, ginecólogo y director de la Unidad de la Mujer.

Durante el capítulo, Belén Martín asegura que la primera fase fue "muy dura". "Piensas que te vas a morir; estuve quince días llorando, intentado disimular ante mis hijas porque es como si te cogiera una ola gigante y no puedes salir de ella; te bloqueas totalmente", ha contado. Sin embargo, al final, consiguió levantarse, ver poco a poco la luz y aprender, sobre todo, lo fuerte que una persona es capaz de ser.

Ha insistido en la importancia de la actitud: "No influye a la hora de salvarte porque eso depende de muchos factores, pero sí para sobrellevar mejor la enfermedad y, principalmente, para no hacer sufrir a los que te rodean".

Belén Martín ha recordado, con emoción, cómo se aferró a su familia, fundamentalmente a su marido y a sus dos hijas, y a su vez el papel crucial que jugó el deporte. "Mientras estuve con goteros, salía a andar y me venía muy bien. Ahora, he comenzado a correr y, cuando cruzo la meta, me siento viva", ha explicado.

A lo largo del vídeo, la doctora Aguirre también destaca la importancia del ejercicio físico. La especialista asegura que el deporte "es un gran aliado para hacer frente a la enfermedad antes, durante y después". Por su parte, el doctor Colmenarejo subraya que la realización de un diagnóstico precoz, así como intentar la terapia individualizada, "constituyen los dos pilares básicos para tener éxito en los resultados".

Talleres y charlas de experto

Por otro lado, el grupo hospitalario ha compartido los detalles de la jornada '360 grados en cáncer de mama', una iniciativa organizada por el Instituto Oncológico Quirónsalud Zaragoza que se celebrará en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de la capital aragonesa este miércoles, 19 de octubre.

La actividad comenzará con diferentes talleres para pacientes. De 18.00 a 19.15 horas, se abordarán los cuidados de la piel con la colaboración de Avène y A-Derma y el maquillaje con La Roche Posay.

Tras ello, de 19.30 a 21.00 horas, se dará paso a la jornada formativa con la oncóloga de Quirónsalud Zaragoza, Elena Aguirre, el director médico de los Hospitales Quirónsalud Zaragoza, Miguel Guerrero, el gerente de los Hospitales Quirónsalud Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal, y el director de la Asociación Española Contra el Cáncer en Aragón, Patxi García.

Esta sesión comprenderá varias charlas de expertos. La primera mesa, de 19.30 a 19.50 horas, se centrará en el ejercicio físico con la doctora en Ciencias del Deporte y directora del centro de entrenamiento Be-ONactive para personas con cáncer, Lucía Sagarra.

La segunda, de 19.50 a 20.10 horas, tratará la alimentación con el especialista en nutrición en Quirónsalud Zaragoza, Alberto Caverni, y, la tercera, de 20.10 a 20.30 horas, profundizará en los avances en el diagnóstico precoz con la doctora especialista en radiología en Quirónsalud Zaragoza, Luisa Ángel. Una vez finalizadas, se abrirá un debate de media hora.

Deporte y arte

El ejercicio físico y la actividad artística completarán el programa de 'Un mes en rosa'. El 23 de octubre, Quirónsalud Zaragoza participará en la Carrera de la Mujer con un total de 120 corredoras y, el 24 de octubre, la sala de espera de la Unidad de la Mujer acogerá la cuarta obra de 'Latidos con Arte', un proyecto en colaboración con Believe in Art.

En esta ocasión, la pieza de Claudia Caracoche estará inspirada en la experiencia de Marta Valero, una paciente que ha superado un cáncer de mama, y en el testimonio del doctor Fernando Colmenarejo.