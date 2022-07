Roche lanza un test de antígenos para detectar la hepatitis C

Roche añade un nuevo producto a su catálogo. La farmacéutica suiza ha lanzado al mercado Elecsys, una prueba de diagnóstico de antígeno que permite la determinación del estado del virus de la hepatitis C de manera temprana. El departamento de comunicación de Roche Diagnostic ha afirmado a ElEconomista.es que no hay una fecha establecida para que la nueva prueba aterrice en España, pero "esperamos que sea en el último trimestre de 2022".

La prueba denominada Elecsys HCV Duo se puede utilizar para detectar la etapa temprana de la hepatitis C, cuando el paciente se está recuperando del virus e incluso cuando muestra signos de una infección crónica que puede llegar a dar otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de hígado. Se trata del primer inmunoensayo que permite la determinación simultanea e independiente del antígeno y el estado de anticuerpos del virus. Basta con una sola muestra de plasma o suero humano.

En 2019, 58 millones de personas vivían con infección crónica por Hepatitis C de los cuales únicamente alrededor del 21%, es decir, alrededor de 12 millones, sabían que padecían la enfermedad. 290.000 pacientes fallecieron por causas relacionadas a la patología (cirrosis o cáncer de hígado). "No existe una vacuna disponible para la hepatitis C, pero hay un tratamiento efectivo con antivirales que puede conducir a una cura en el 98% de los casos", afirma Roche en un comunicado.

"Con una mejor detección de la hepatitis, los sistemas de salud tienen la oportunidad de eliminar la enfermedad a través de mejores servicios de prevención, pruebas y tratamiento", dice el CEO de Roche Diagnostic, Thomas Schinecker. Detectar la patología de manera temprana y llevar a cabo una intervención inmediata tiene muchos beneficios tanto para el paciente como para el propio sistema sanitario.

Es posible detener la progresión de la enfermedad y la transmisión. Además, reduce los costos de atención médica innecesarios y puede llegar a aliviar parte de la lista de espera de personas que esperan a hacerse una prueba. "Actualmente existen grandes brechas en el acceso a las pruebas y el tratamiento de la hepatitis C en todas las poblaciones, especialmente entre las personas económicamente desfavorecidas y las que viven en regiones rurales", explica la farmacéutica suiza.

Hace dos meses, al poco tiempo de que apareciese la Viruela del Mono, Roche y su filial TIB Molbiol desarrollaron tres kits virales modulares bajo la denominación de LightMix. "Roche ha desarrollado muy rápidamente un nuevo conjunto de pruebas que detectan el virus y ayudan a seguir su propagación epidemiológica, dijo el CEO. A día de hoy, España es el país con más casos con más de 3.000.

Últimos hitos

Roche Pharma no solo se dedica al marco de las pruebas de antígenos, sino también a la innovación e investigación de medicamentos. Hace un mes la farmacéutica y Telefónica firmaron una alianza para desarrollar terapias y nuevas tecnologías para atajar enfermedades oftalmológicas. Ambas desarrollaron la incubadora Púlsar y llevarán a cabo cuatro proyectos.

En mayo, el Ministerio de Sanidad dio el visto bueno a dos fármacos en la lucha del carcinoma hepatocelular avanzado, Tcentriq y Bevacizumab. La autorización y financiación se baso en los resultados del estudio Imbrave 150. El ensayo mostró que los dos medicamentos combinados redujeron el riesgo de muerte en un 42% y el riesgo de empeoramiento de la patología en un 41%.