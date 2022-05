Así es la vejiga hiperactiva, nuevo efecto secundario de las vacunas Covid

Mientras se debate sobre la administración de la cuarta dosis de la vacuna Covid, un estudio del Instituto de Posgrado de Medicina Clínica de la Universidad Médica de Kaohsiung, en Taiwán, ha evidenciado una relación entre las inoculaciones para frenar el coronavirus y problemas en el STUI, conocido como el tracto urinario inferior, con cambios en la urgencia y la frecuencia urinaria.

En la investigación participó una muestra de 889 personas vacunadas contra el coronavirus y que no se habían sometido a tratamientos urológicos en los últimos tres meses.

De este grupo el 65,9% de participantes fueron inoculados con la vacuna adenovirus de Astrazeneca, mientras que el 29,2% la de Pfizer-Biontech y el resto, 89%, la de Moderna.

Tras la vacunación, el principal síntoma urinario lo tuvo un 13,4% de la muestra, quienes presentaron un dolor por las sensaciones frecuentes de orinar, tanto en el día como en la noche, el cual es provocado por la contracción involuntaria de los músculos del órgano.

"Nuestros hallazgos demostraron que después de la vacunación contra el Covid, hasta el 13,4% de los 889 participantes revelaron un deterioro en los STUI de almacenamiento", concluye el informe.

Tratamiento para el síntoma urinario

La vejiga hiperactiva es un problema frecuente entre hombres y mujeres. Para ello, los científicos proponen como opción terapéutica el Mirabegrón. "Podría resolver una necesidad aún no cubierta en pacientes no satisfechos o en los que no está indicado el tratamiento antimuscarínico, siendo una opción alternativa para aquellos que sufren vejiga hiperactiva", señalan en un informe publicado en la revista española de Medicina de Familia Semergen.