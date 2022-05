Así debes actuar si te contagias por la viruela del mono, según el protocolo de Sanidad

Sanidad y las Comunidades Autónomas han aprobado un protocolo mediante el cual detectar casos de viruela del mono o monkeypox de forma precoz. Asimismo, el documento sirve como manual para saber cómo actuar frente a la infección.

Según el documento, el objetivo del protocolo es "garantizar la detección y el diagnóstico precoz de un posible caso de MPX (viruela del mono) con el fin de adoptar de manera inmediata las medidas de control adecuadas para evitar la aparición de casos secundarios".

Este MPX se transmite de persona en persona, principalmente, "a través de gotitas respiratorias grandes durante el contacto cara a cara y directo". También, puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados, como ropa o sábanas. "La transmisión entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo durante las relaciones sexuales con lesiones cutáneas infecciosas, parece ser el probable modo de transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres", detalla el protocolo.

En cualquier caso, el informe describe que el riesgo de transmisión depende de "la naturaleza y la proximidad del contacto". Así, los miembros del hogar, las parejas sexuales, los contactos cercanos en hoteles y vuelos (expone como ejemplos) y aquellos contactos con casos confirmados tienen un mayor riesgo de infección.

El periodo de incubación es de 6 a 16 días, aunque puede oscilar entre 5 y 21.

Cómo identificar el virus

El cuadro clínico inicial suele incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, linfadenopatías (ganglios inflamados) y cansancio. Entre uno y cinco días después de la fiebre, comienza a desarrollarse una erupción que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo. Los síntomas suelen durar entre dos y cuatro semanas.

Cómo actuar frente a la infección

Por el momento, el documento no recomienda a los contactos estrechos realizar cuarentenas, aunque sí especifica que deben extrema precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. "Si presenta fiebre o cualquier otro síntoma compatible, deberá hacer autoaislamiento domiciliario inmediato y contactar de forma urgente con el responsable del seguimiento".

Para un caso no hospitalizado, se debe mantener a la persona infectada en una habitación o en un área separada del resto de convivientes. También, se debe evitar el contacto físico y las relaciones sexuales hasta que las lesiones hayan desaparecido.

Al igual que con la covid-19, se debe emplear una mascarilla quirúrgica, "especialmente en aquellos que presenten síntomas respiratorios". Y si el paciente no puede llevarla, se recomienda que el resto de convivientes la lleve.

El enfermo no debe abandonar el domicilio, debe evitar el contacto con animales silvestres o domésticos y debe evitar lo posible el contacto con otras personas.

Para su higiene, la ropa, ropa de cama, toallas, etc. se deben lavar con agua caliente, a 60 grados, y detergente. No es necesario incluir lejía. Los platos y otros utensilios no deben ser compartidos, y deben ser del mismo modo lavados con agua caliente y jabón. También, es recomendable que se desinfecten mediante desinfectante de uso hospitalario o con una dilución de lejía.