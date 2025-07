Una investigación demuestra que el tejido cicatricial en los corazones de los atletas está relacionado con un mayor riesgo de ritmos cardíacos peligrosos

El tejido cicatricial en el corazón se asocia con ritmos cardíacos anormales entre atletas de resistencia masculinos sanos y de larga trayectoria, de 50 años o más, lo que potencialmente aumenta su riesgo de muerte cardíaca súbita, según un pequeño estudio de la Universidad de Leeds (Reino Unido) publicado en 'Circulation: Cardiovascular Imaging', una revista de la American Heart Association.

En profundidad

Un ritmo irregular que se origina en una cavidad ventricular del corazón, llamado taquicardia ventricular, se considera uno de los tipos más graves de ritmo cardíaco anormal. Es extremadamente peligroso y puede provocar muerte súbita cardíaca. El paro cardíaco súbito es una de las principales causas de muerte en deportistas, y afecta principalmente a hombres mayores.

La fibrosis miocárdica (la cicatrización o engrosamiento del tejido muscular del corazón) se ha relacionado anteriormente con latidos cardíacos irregulares; sin embargo, aún no está claro cómo afecta a atletas de resistencia por lo demás sanos.

"Afortunadamente, las arritmias cardíacas peligrosas durante el deporte son poco frecuentes", señala el autor principal del estudio, Peter Swoboda, doctor en Medicina y Ciencias de la Computación (MBBS), profesor asociado de cardiología en la Universidad de Leeds "En ciertos atletas altamente entrenados, sobre todo a medida que envejecen, es posible identificar tejido cardíaco cicatrizado mediante resonancia magnética. Queríamos investigar si las arritmias cardíacas peligrosas en atletas de resistencia podrían estar causadas por cicatrices cardíacas".

El estudio, denominado VENTOUX, recibió su nombre de una famosa ascensión de montaña en la mundialmente famosa carrera ciclista del Tour de Francia. Los investigadores realizaron un seguimiento a 106 ciclistas/triatletas varones de 50 años o más, sin síntomas de cardiopatía. Todos habían entrenado al menos 10 horas semanales durante 15 años o más. "Nuestro objetivo principal era ayudar a los atletas de resistencia a seguir participando de forma segura en los deportes, especialmente a medida que envejecen", puntualiza Swoboda.

Los participantes se sometieron a una resonancia magnética cardiovascular (RMC), una prueba especializada que utiliza campos magnéticos para producir imágenes detalladas del corazón. También se les implantó un electrocardiógrafo subcutáneo que registró cada latido durante dos años.

Más detalles

Durante un seguimiento promedio de dos años, los investigadores encontraron que casi la mitad de los deportistas (47,2%) mostraron signos de cicatrización en el ventrículo izquierdo del corazón. Además, alrededor del 3% de los atletas tuvieron una frecuencia cardíaca rápida sostenida y potencialmente peligrosa originada en las cámaras inferiores del corazón, mientras que el 19% experimentó ráfagas más cortas de latidos cardíacos rápidos.

Cualquier participante que desarrolló un ritmo potencialmente dañino fue contactado urgentemente para evaluar los síntomas y se le aconsejó que buscara atención médica independiente. "No esperábamos que la asociación entre la cicatrización y los ritmos cardíacos peligrosos fuera tan fuerte", desarrolla Swoboda. "Se han reportado hallazgos similares en pacientes con cardiopatía; sin embargo, no esperábamos esto en atletas sanos de alto rendimiento".

El trabajo insta a cualquier atleta que experimente dolor en el pecho, mareos o palpitaciones durante la actividad a buscar tratamiento y también aconsejó: "Es importante que todos los involucrados en el deporte sepan RCP y cómo usar un desfibrilador externo automático".

A tener en cuenta

Aunque la incidencia anual de muerte cardíaca súbita durante la práctica deportiva varía entre los estudios, la tasa anual de ritmos cardíacos anormales detectada en este estudio fue considerablemente más alta que las tasas entre la población general.

El estudio presenta varias limitaciones, como la inclusión de un número reducido de participantes muy selectos. Los hallazgos podrían no ser aplicables a personas no representadas en el estudio: mujeres, personas que no son deportistas o ciclistas no europeos. Además, los hallazgos no permitieron diferenciar si la cicatrización cardíaca en sí misma era la causa de las arritmias o si era un marcador de un proceso subyacente independiente. Las futuras investigaciones examinarán a las mujeres, dijeron los autores.