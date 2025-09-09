La desconexión psicológica, la relajación, las actividades gratificantes y el tiempo de calidad con personas cercanas son "claves", ya que "cuanto mejor se logre desconectar, mayores serán los beneficios para la salud y el bienestar", señala la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cristina Marinela Goilean.

El estrés laboral puede derivar en distintas formas de malestar psicológico, entre ellas el 'burnout', el 'burnon' y el 'boreout', apunta la UOC. El 'burnout' es una respuesta prolongada al estrés crónico en el trabajo, caracterizada por el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Afecta la salud mental, el rendimiento y las relaciones, y puede provocar ausencias, insomnio, problemas digestivos y cinismo.

El 'burnon', en cambio, es un concepto más reciente que describe un agotamiento depresivo crónico sin llegar al colapso. La persona afectada sigue cumpliendo con sus tareas, pero lo hace en tensión constante, con rechazo hacia su trabajo y síntomas físicos como dolores musculares y pérdida de esperanza. Sus creadores lo definen como una "depresión enmascarada", ya que el malestar queda oculto bajo una aparente funcionalidad.

Frente a estos cuadros de sobrecarga, el 'boreout' representa el extremo opuesto: aburrimiento, falta de estímulo y sensación de vacío. Según el psicólogo organizacional Adam Grant, este fenómeno ha crecido en los últimos años y afecta especialmente a quienes no encuentran sentido ni desarrollo en su actividad laboral.

En este sentido, la experta explica que si el 'burnout' permanece tras las vacaciones, es necesario actuar tanto en el ámbito individual como en el organizacional. A título personal, conviene reforzar la desconexión fuera del trabajo, entrenar estrategias de afrontamiento del estrés, mejorar el sueño y establecer límites claros frente a la sobrecarga. Pero estos esfuerzos solo son eficaces si van acompañados de cambios estructurales en el entorno laboral: ajustar la carga de trabajo, ofrecer mayor autonomía, reconocer los logros, fomentar un buen clima entre compañeros, garantizar la equidad y alinear los valores individuales y organizativos.

"Las políticas de desconexión digital, el apoyo del liderazgo y la participación en las decisiones son claves para consolidar estos cambios. En definitiva, superar el 'burnout' requiere intervenir sobre las fuentes reales del malestar y no limitarse a pedir al trabajador que se adapte a un entorno que lo enferma", concluye la UOC