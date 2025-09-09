Soy nutricionista y este es el sencillo truco que utilizo cuando estoy cansada y sin motivación, a base de aceites esenciales

La nutricionista e influencer Blanca García-Orea, conocida en redes sociales como @blancanutri, ha desvelado un sencillo truco para combatir el agotamiento y la falta de vitalidad. A través de un vídeo, la experta propone una fórmula a base de aceites esenciales de grado terapéutico para crear un perfume casero que, según explica, funciona como "un chute de energía y motivación para el día a día".

La receta, que ha cautivado a sus seguidores, se basa en un roll-on fácil de preparar, ideal para llevar a cualquier parte y usarlo en momentos de cansancio. "Si necesitas un extra de energía, motivación y vitalidad, tienes que probar esta fórmula a base de aceites esenciales de grado terapéutico", afirma Blanca Nutri en el vídeo.

La fórmula para el bienestar

La elaboración de esta fórmula es muy simple y solo requiere tres ingredientes. Para prepararlo, se necesita:

Un bote roll-on.

Cinco gotas de aceite esencial de naranjo amargo .

. Cinco gotas de aceite esencial de bergamota .

. Un aceite virgen de primera presión en frío, como el de almendras, para rellenar el bote.

El proceso es igual de sencillo: primero se añaden los aceites esenciales en el bote y, por último, se rellena con el aceite de almendras.

Cómo y cuándo usarlo

Blanca García-Orea recomienda aplicar el roll-on por la mañana, justo después de levantarse, para potenciar la energía desde primera hora del día. Sin embargo, también se puede usar en cualquier momento que se necesite un extra de vitalidad.

La aplicación consiste en inhalar el perfume directamente del bote, aplicar una pequeña cantidad bajo la nariz, en la parte interior de las muñecas y sobre el plexo solar, y realizar un masaje estimulante.

Las propiedades detrás de los ingredientes

La eficacia de este perfume casero, según Blanca Nutri, reside en las propiedades de los aceites esenciales utilizados. El aceite esencial de naranjo amargo se asocia con la alegría, la vitalidad y la energía, mientras que el aceite esencial de bergamota tiene propiedades calmantes, tranquilizantes y antidepresivas, además de favorecer la confianza en uno mismo. La combinación de ambos crea un efecto dual: proporciona vitalidad y, al mismo tiempo, calma la ansiedad. Es importante tener en cuenta la advertencia de Blanca Nutri de que estos aceites esenciales no son aptos para niños menores de 6 años.