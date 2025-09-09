El tomate tendrá mejor sabor si haces esto antes de cocinarlo, según la ciencia

El tomate es uno de los ingredientes estrella de la cocina mediterránea, pero no siempre consigue aportar todo el sabor que nos gustaría. A veces, por su maduración o por su conservación, puede perder parte de su intensidad. Sin embargo, un gesto tan simple como añadir sal puede hacer que el tomate gane en potencia, con una explicación científica detrás.

En profundidad

Según el usuario de TikTok @lacocinadesantiaguini, el truco es tan fácil como salar abundantemente las rodajas de tomate y dejarlas reposar en la nevera. Durante este proceso, el tomate pierde parte del agua, lo que provoca que su sabor se concentre y resulte mucho más intenso al paladar.

Tal y como explican desde el Instituto del Agua en su página web, el fenómeno detrás de este truco es la ósmosis. Al añadir sal, se crea un gradiente de concentración que hace que el agua del interior del tomate se desplace hacia el exterior. Como resultado, el tomate se deshidrata ligeramente y concentra más sus sabores naturales. Aunque pierde algo de jugosidad, gana en intensidad, ideal para platos donde se busque un sabor más profundo.

Más detalles

Aunque el proceso es efectivo, es importante no excederse con la cantidad de sal si se quiere conservar una textura agradable. Si se añade demasiada sal o se deja demasiado tiempo, el tomate puede quedar excesivamente blando.

Además de potenciar el sabor de frutas y verduras, la sal también desempeña un papel esencial en la conservación de alimentos. Actúa como un preservante natural al extraer el agua de los productos, dificultando así el crecimiento de bacterias responsables de su descomposición.

En el caso de los tomates, uno de los métodos más tradicionales es la deshidratación con sal. El proceso consiste en cortar los tomates en rodajas, espolvorear sal sobre ellos y dejarlos secar al sol o en un horno a baja temperatura. La sal ayuda a eliminar la humedad, permitiendo que los tomates se mantengan frescos durante más tiempo. Para conservar su sabor y evitar un exceso de sodio, se recomienda utilizar la sal con moderación y almacenar los tomates deshidratados en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco.

A tener en cuenta

Otra técnica clásica es la conservación de tomates en salmuera. Este método consiste en lavar los tomates, realizar pequeñas incisiones en la base y sumergirlos en una solución de 100 gramos de sal marina por cada litro de agua, dentro de un frasco de vidrio esterilizado. Los tomates deben quedar completamente cubiertos por la salmuera. Una vez cerrado el frasco herméticamente, se almacena en un lugar fresco, seco y oscuro.

Después de unos 30 días, los tomates en salmuera estarán listos para su consumo. Eso sí, una vez abierto el frasco, deberán conservarse en refrigeración y enjuagarse bien antes de ser degustados para eliminar el exceso de sal.