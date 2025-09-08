Sanidad pide que nos preparemos para lo que viene si descongelamos a temperatura ambiente un alimento porque no se salva ninguna casa: "Se pondría en riesgo..."

Congelar alimentos es una práctica frecuente en muchos hogares de nuestro país. Y es que permite prolongar su vida útil y garantizar su seguridad alimentaria, previniendo el crecimiento de microorganismos y, sobre todo, reduciendo el desperdicio alimentario.

De hecho, lo que no todas las personas saben actualmente es que determinados productos pueden congelarse sin perder sus propiedades, lo que ofrece más alternativas para aprovechar al máximo los ingredientes disponibles en el hogar y evitar tirar productos a la basura.

En profundidad

La temperatura ideal para una correcta congelación es -18ºC, consensuada a nivel internacional, debido a que a partir de este valor no proliferan las bacterias y se reduce el riesgo para la salud. De ahí que sea esencial, antes de nada, comprobar el nivel del congelador que tenemos en el domicilio.

Para los más despistados, mayoritariamente la población más joven, conviene señalar que se miden en estrellas y, para una buena congelación, se recomienda uno de tres o cuatro estrellas, puesto que alcanzan temperaturas mínimas de entre -19ºC y -24ºC, respectivamente.

Más detalles

Y ahora llega otra pregunta: ¿cómo descongelamos los alimentos? Pues bien, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad -que tiene como misión garantizar el más alto grado de seguridad y promover la salud de los ciudadanos- tiene la respuesta en su web.

La mejor opción es descongelar los alimentos en la parte del frigorífico donde la temperatura sea más fría. Es recomendable sacar la comida del congelador con una antelación de al menos 12 horas y dejarla en la nevera sobre una bandeja que recoja el líquido que se genere. Otra opción es la descongelación en microondas. Es la más rápida de todas, pero no es homogénea. Para conseguir una descongelación más uniforme se recomienda utilizar la potencia más baja, cortar los alimentos en trozos pequeños (si es posible), repartirlos por la superficie del plato y girar o remover el alimento durante el proceso varias veces. En este caso conviene cocinar inmediatamente estos alimentos, ya que alguna parte ha podido comenzar a cocerse. Algunos alimentos pueden cocinarse congelados directamente, como las verduras, hamburguesas y productos de pastelería, entre otros. Este método solo debe utilizarse cuando la etiqueta de los alimentos así lo indica y siguiendo siempre las instrucciones de preparación.

A tener en cuenta

"No es recomendable la descongelación a temperatura ambiente, salvo que lo indique el fabricante en el etiquetado, puesto que a temperaturas entre 5 y 65ºC los microorganismos pueden reproducirse con mayor rapidez y se pondría en riesgo la seguridad del alimento", se puede leer.

Tras la descongelación, se debe cocinar y/o consumir los alimentos lo antes posible. La advertencia, como era de esperar, se ha viralizado rápidamente en redes sociales, sobre todo 'X' (antes Twitter) y será de gran utilidad tanto a corto como a largo plazo.