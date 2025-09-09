Se subasta farmacia en Valencia valorada en 3 millones de euros y con 4 trabajadores

Movimiento en el sector de las farmacias en Valencia. La plataforma de comercialización de inmuebles y bienes procedentes de procesos judiciales y concursales eactivos.com ha anunciado la subasta de la unidad productiva de una farmacia ubicada en el barrio de Patraix en Valencia, en la que se incluye tanto el local y las licencias como su equipamiento y la plantilla formada por cuatro personas.

La farmacia está valorada en 3,02 millones de euros, según explica la empresa especializada en estos procesos a través de canales online, aunque el precio de salida inicial será de 1,95 millones de euros el próximo 15 de septiembre.

Se trata de una oficina con más de medio siglo de trayectoria, ya que ha atendido de manera ininterrumpida desde 1969 aunque en distintas ubicaciones. En abril de 2019 se trasladó al barrio de Patraix y desde junio de 2024 desarrolla su actividad en un local de la calle Humanista Mariner, 39.

La operación para el traspaso no solo abarca la licencia y la actividad farmacéutica, sino también incluyen una serie de activos para continuar desde el primer momento con la actividad. Por un lado el establecimiento comercial con una superficie de más de 160 m² útiles, valorado en 513.647 euros. También todo el equipamiento, como el software de gestión Farmatic y un Robot KLS en renting.

Las instalaciones incluyen un laboratorio de formulación magistral, equipado con todo lo necesario para cumplir los requisitos legales de nivel 1 y existencias incluidas en la operación, valoradas en 140.000 euros a precio de coste. Otro de los aspectos a destacar es que se subrogará la plantilla de profesionales, formada por dos farmacéuticos y dos técnicos auxiliares.

Como pujar

Para pujar en la web de eactivos.com hay que registrarse en la base de datos e indicar un número de teléfono válido, ya que se recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida.

Una vez confirmado el perfil, puede acceder a la subasta y realizar una oferta por el activo que sea de su interés. Para realizar una oferta y previamente a la realización del depósito, se deberá acreditar la condición de Farmacéutico o de representante de un farmacéutico, ya que según la legislación vigente, solo un licenciado o graduado en Farmacia puede ser titular y propietario de oficina de farmacia. Posteriormente, debe realizar el pago de un depósito por valor de 30.000euros que le será devuelto en su totalidad a la finalización de la subasta.

Las oficinas de farmacia fueron uno de los negocios que se vieron afectados por la anterior crisis inmobiliaria y financiera en la Comunidad Valenciana y los problemas de pagos de la Administración. Este verano la Generalitat volvió a anunciar retrasos en los pagos por su debilidad financiera.