El Consejo de Ministros da luz verde a ampliar los espacios sin humo y prohibir los 'vapers' a los jóvenes

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que modifica la normativa 28/2005. Con ello, la nueva orden ensancha el horizonte de los espacios libres de humo. Extiende la prohibición del consumo de tabaco y sus derivados a los parques infantiles, terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre; y vehículos con conductor.

Tampoco se podrá fumar en zonas culturales o deportivas, y en los exteriores de los centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales a un perímetro de protección de 15 metros. Cabe mencionar que esta reforma forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo hasta 2027, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024.

La norma finalmente no incluirá la cajetilla genérica, que elimina marcas y diseños para unificarlas. Tampoco incorpora el aumento de los impuestos a estos productos.

Asimismo, la nueva normativa también define y regula los productos relacionados con el tabaco. En concreto, los cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina), bolsitas de nicotina para uso oral, productos a base de hierbas – como shishas o mezclas vegetales sin tabaco – y dispositivos para el consumo de productos calentados. Hasta ahora, estos no contaban con un marco normativo claramente establecido a nivel nacional.

Así, el nuevo texto prohíbe la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, conocidos como vapers, a los jóvenes. El Ministerio de Sanidad ha dado un plazo de 12 meses a los fabricantes para adaptar sus productos al nuevo marco legal y agotar las existencias del género.

El principal motivo de su restricción es su impacto ambiental y la fácil accesibilidad a estos productos por parte de los adolescentes. "Su consumo, especialmente entre la población joven, han aumentado de forma notable en los últimos años y aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, están vinculados al acto de fumar tabaco convencional", ha explicado Sanidad.

Por tanto, los productos derivados del tabaco quedan sometidos a las mismas restricciones legales que los convencionales. Es decir, se prohíbe su uso en espacios públicos cerrados y en los entornos exteriores mencionados anteriormente. También se restringirá su venta a menores de edad y, por primera vez, su consumo por parte de este colectivo.

El anteproyecto de Ley también modifica el capítulo de publicidad, promoción y patrocinio, incluyendo a los productos relacionados con el tabaco. Paralelamente, se actualizarán las infracciones (de hasta 600.000 euros), cuantías y responsabilidades para adecuarlo a las nuevas medidas.

Por otra parte, la nueva normativa restablece el Observatorio para la Prevención de Tabaquismo. Se trata de un órgano interadministrativo que se encargará de hacer un seguimiento a las políticas públicas. "Responde a la necesidad de reforzar la gobernanza y la evaluación en la lucha contra el tabaquismo, después de su supresión en 2014", ha apuntado Sanidad.

Estas medidas se alinean con los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y con el Código Europeo contra el Cáncer. Promueven reducir significativa la prevalencia del tabaquismo antes del año 2040.