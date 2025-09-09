Salir a caminar está muy bien a partir de los 60, pero los expertos recomiendan practicar este ejercicio

Ya estamos en septiembre. Las personas que no realizan ejercicio físico de forma habitual y son especialmente sedentarias quieren dar un giro radical a su vida, incorporar hábitos saludables en su día a día y plantearse nuevos objetivos para el año 2026.

Y lo cierto es que añadiendo las caminatas a la vida cotidiana, a buen ritmo, se pueden notar grandes cambios. Lo mejor es que, para la gran mayoría de personas, es seguro, económico, fácil de mantener a lo largo del tiempo y no requiere ninguna habilidad ni equipamiento especial.

En profundidad

Ahora bien, hablamos de caminar, no de dar paseos. Es decir, los brazos deben balancearse suavemente y también libres de tensión, la cabeza debe estar algo alta y debemos mirar hacia el frente, no hacia abajo, el cuello, la espalda y los hombros no deben tener tensión, nuestra postura debe ser correcta y nuestros movimientos coordinados y decididos.

Entre sus beneficios, cabe destacar los siguientes:

Mejora la flexibilidad de las piernas.

Aumenta la fuerza y la resistencia a la fatiga.

Quema calorías.

Previene el inicio de la diabetes.

Reduce el dolor de las articulaciones con artrosis y también el dolor muscular.

Refuerza los huesos, evitando la osteoporosis.

Es útil para liberar tensión y reducir el estrés.

Mejora el estreñimiento y puede ayudar a dormir mejor.

A tener en cuenta

Sorprendentemente, otro deporte que no está para nada relacionado con caminar, se ha demostrado que puede ser clave a partir de los 60 años: el entrenamiento de fuerza. Y es que, con el paso del tiempo, los músculos cambian y se debilitan, junto con los huesos, en especial las mujeres, debido a la menopausia.

Según un estudio de la Universidad de Copenhague -publicado en la revista American Journal of Physiology-, a través del entrenamiento con pesas podemos fortalecer las conexiones entre los nervios y los músculos, protegiendo las neuronas motoras en la médula espinal, algo esencial para el correcto funcionamiento del organismo.

"Hasta ahora, los investigadores no habían podido demostrar que el entrenamiento con pesas pudiera fortalecer la conexión entre las neuronas motoras y los músculos. Nuestro estudio es el primero en presentar hallazgos que sugieren que este es efectivamente el caso", ha revelado Casper Søndenbroe, uno de los investigadores de la investigación.