Ni caminar ni correr: la actividad más recomendada por Harvard para mantenerse en forma a partir de los 60 años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una actividad física diaria acondicionada a los diferentes rangos de edad, algo muy beneficioso para la salud física y mental, ayudando a prevenir y controlar enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer o la diabetes. Entre estas actividades físicas, hay dos que se repiten enormemente en el rango de edad de más 60 años: caminar y correr.

En términos generales, la OMS indica que, tras los 60 años de edad, la actividad física se reduce tanto en los varones como en las mujeres. Así, se dan las siguientes recomendaciones para adultos de entre 18 a 64 años de edad y de más de 65 años:

Los adultos deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada.

Se puede optar por un mínimo de entre 75 y 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

Los adultos también deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares dos o más días a la semana, ya que ello reporta beneficios adicionales para la salud.

¿Qué es mejor, caminar o correr?

Para realizar la actividad aeróbica recomendada por la OMS, muchas personas optan por correr o por salir a caminar, dos formas de hacer ejercicio muy beneficiosas para la salud. Sin embargo, un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard demuestra que la actividad más efectiva para los mayores de 60 es algo muy diferente, y podría transformar su forma de afrontar el envejecimiento y la forma física, tal y como se recoge en el medio especializado de Le Ravi.

En concreto, se trata de las artes marciales. Este tipo de deporte de contacto puede parecer demasiado para las personas de mayor edad. Sin embargo, no todas ellas requieren movimientos bruscos ni de una acción desmedida. De hecho, algunas artes marciales, como el Tai Chi , el Aikido y el Wing Chun se pueden adaptar en movimientos fáciles y suaves para trabajar la posición y la consciencia corporal, la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la precisión.

Además, que sean movimientos suaves no quiere decir que no se trabaje la fuerza o la musculatura del cuerpo. De hecho, se trabajan partes del cuerpo que no se suelen ejercitar con un entrenamiento de pesas habitual, al mismo tiempo que se protegen las articulaciones, lo que lo convierte en un ejercicio seguro y atractivo para las personas de más de 60 años.

"He visto esto de primera mano con una familiar de unos 60 años. Al principio era escéptica sobre el Tai Chi, pero lo intentó. En cuestión de meses, notó que se mantenía más firme al caminar, dormía profundamente y manejaba mejor el estrés. Esa combinación de ejercicio físico y concentración le proporcionó una renovada sensación de calma y confianza, mejorando su vida diaria", indican desde el mencionado medio.

Artes marciales perfectas para personas mayores

De este modo, puedes tomar nota de diferentes artes marciales perfectas para las personas mayores de 60 años, que fortalecen a la vez que mantienen la seguridad corporal:

Tai Chi : se describe a menudo como una danza lenta con uno mismo. Sus movimientos fluidos y elegantes, combinados con la respiración profunda, mejoran la circulación y reducen el estrés, al mismo tiempo que se trabaja la fortaleza, el equilibrio y la coordinación.

: se describe a menudo como una danza lenta con uno mismo. Sus movimientos fluidos y elegantes, combinados con la respiración profunda, mejoran la circulación y reducen el estrés, al mismo tiempo que se trabaja la fortaleza, el equilibrio y la coordinación. Aikido : es un arte marcial centrado en moverse con la energía del oponente en lugar de combatir la fuerza con la fuerza, lo que evita el choque y la agresividad de un deporte de contacto como tal. Se centra en la fluidez del movimiento, manteniendo la movilidad y limitando las posibles lesiones.

: es un arte marcial centrado en moverse con la energía del oponente en lugar de combatir la fuerza con la fuerza, lo que evita el choque y la agresividad de un deporte de contacto como tal. Se centra en la fluidez del movimiento, manteniendo la movilidad y limitando las posibles lesiones. Wing Chun: se centra en movimientos cortos y eficientes, lo que lo convierte en una excelente opción para personas mayores que buscan vigor sin peligro. Perfecciona el equilibrio y los reflejos.