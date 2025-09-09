Palabra de experto: los cosméticos "de verano" que no debes dejar de usar este otoño-invierno

El final del verano suele traer consigo una sensación extraña de despedida y no nos engañemos, a todos nos da pena. Por algún motivo o varios, guardar el sombrero en el altillo, doblar la toalla con estampado colorido y dejar que el salitre se convierta en un recuerdo en la piel, no es plato de buen gusto. Y también toca volver a casa, a la realidad…a la rutina…y de repente ver cómo los cajones se llenan de objetos que parecen perder su propósito hasta la próxima temporada: gafas de sol, abanicos… y, cómo no, esos cosméticos que juramos amar durante agosto y que, de pronto, quedan relegados al olvido.

La pregunta es inevitable: ¿qué pasa cuando tratamos a los productos de belleza como si fueran amores de verano, fugaces y pasajeros? La respuesta la tiene Héctor Núñez, farmacéutico y creador de Cosmetocrítico, que lo advierte con humor y contundencia: "No dejes los cosméticos 'de verano' olvidados en un cajón. Aprovecha sus puntos fuertes y sigue utilizándolos todo el año". Y es que, si la cosmética es una carrera de fondo, tres semanas de cuidados intensivos no bastan para mantener resultados. "Si abandonas después, lo ganado se esfuma", añade Núñez. Sigue leyendo porque esto, te interesa y ¡mucho!

El experto consultado, antes que nada, nos da una buena dosis de realidad, porque lo primero siempre es ser realidad: "También somos humanos, con agendas apretadas y días en los que hasta aplicar una crema parece misión imposible. Por eso, sin recomendarte que cortes por lo sano, aquí tienes un manual de uso mínimo imprescindible para mantener resultados sin tirar por la borda todo el esfuerzo del verano", recomienda el experto.

Anticelulítico: nada de ghosting

Pocas veces somos tan disciplinados como en junio, cuando el ritual del anticelulítico se convierte en religión diaria. Pero llega septiembre y la constancia se evapora. Núñez lo explica con una metáfora perfecta: "Usarlo solo en verano y luego guardarlo es como regar una planta todo agosto… y dejarla seca en septiembre. No esperes que siga viva". La recomendación es clara: si ya estabas en modo mantenimiento —una aplicación diaria— puedes mantenerlo igual o, como mucho, reducir a tres o cuatro noches por semana. Suspenderlo del todo, dice el experto, es "hacerle ghosting a tu piel".

Body Trainer, de Cosmetocrítico: gel anticelulítico y reductor unisex para muslos, vientre y abdomen, con 19 activos que atacan celulitis y acúmulos de grasa. PVP: 45,90 euros

Pies: del escaparate al zapato cerrado

El verano deja los pies a la vista, y entre sandalias y chanclas nos obsesionamos con mantenerlos suaves y sin grietas. Con la llegada del zapato cerrado, parece que el problema desaparece… hasta que se traduce en más presión, más durezas y, en algunos casos, más olor del que admitiríamos en público. Núñez lo resume con ironía: "Si en verano con el uso diario ya tienes pies que son la envidia de la guardería, ahora baja a tres noches semanales. Eso sí, si lo tuyo es el olor a encurtidos, por favor, úsalo cada noche. Por ti, por los tuyos y por la humanidad".

Peel & Repair Deo, de Cosmetocrítico: bálsamo desodorante con 20% Urea y 2% Ácido Salicílico, perfecto para pies secos, con grietas, asperezas o pie de atleta.

Piernas: ligeras todo el año

El calor del verano es el enemigo número uno de las piernas cansadas. Pero quienes sufren problemas vasculares saben que la sensación de pesadez y fatiga no desaparece con septiembre. "En verano las piernas gritan '¡socorro!' por el calor. Pero si tienes un problemilla vascular de fondo, la fiesta sigue todo el año. Hazle un favor a tus piernas y sigue usándolo al menos cuatro veces por semana. Así el próximo verano podrás presumir de piernas ligeras mientras los demás se quejan como si llevaran ladrillos en los tobillos", explica Núñez.

Venolift & Dren, de Cosmetocrítico: espuma revitalizante, tonificante y descongestiva que mejora la sensación de cansancio, hinchazón y pesadez.

El cuidado que no entiende de estaciones

El verdadero mensaje detrás de esta filosofía es sencillo: la piel no entiende de vacaciones ni de calendarios. Igual que no dejarías de beber agua o de dormir bien solo porque terminó agosto, tu cuerpo tampoco debería prescindir de los gestos que lo mantienen sano. Los cosméticos, como los buenos hábitos, funcionan con constancia.

En definitiva, no conviertas tus productos de belleza en esos amores de verano que desaparecen con la primera hoja caída del calendario. Dales continuidad y deja que trabajen también en los meses fríos: tu piel te lo agradecerá en junio… y todo el año.