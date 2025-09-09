El maquillaje es una opción perfecta si quieres mostrar tu rostro más joven, reducir imperfecciones y aportar mayor luminosidad. No obstante, aunque puede ser de gran ayuda, si no se utiliza correctamente, puede provocar justo lo contrario a lo que se busca. En este contexto, el maquillador David Francés ha explicado qué trucos debes seguir para que el maquillaje se ajuste a tus necesidades y qué errores no debes cometer.

"El maquillaje es un acompañante maravilloso cuando lo usas bien para parecer más fresca, más joven, más descansada. Sin duda alguna es la mejor compañía que te puedes echar, pero en el caso del mal uso desde luego puedes caer en parecer muchísimo más mayor, con la piel más ajada e incluso fatigada", expone el experto.

Exceso de base

En muchas ocasiones se tiende a utilizar una gran cantidad de base de maquillaje sobre la cara. "Un maquillaje con mucha cobertura en una piel joven te da cobertura y sí que es cierto que te hace un efecto filtro, pero te va a hacer parecer siempre más mayor. En una piel madura ni te cuento. Ahí ya es cuando las arrugas se marcan más", comenta.

Para aplicar correctamente la base sobre el rostro sin excedernos con el producto, Francés explica su truco: "Siempre mezclo la base de maquillaje de tu color exacto, que por cierto se escoge en el cuello, con un poco de protector solar en blanco sin color, o un poquito de sérum. Esto va a hacer que se funda en la piel muchísimo mejor, dando un acabado mucho más natural".

Sombras nacaradas en párpados oscuros

Otro de los grandes errores es utilizar sobras nacaradas sobre párpados oscuros. Aunque en una piel joven no afecta, a medida que pasan los años, puede producir en el rostro un efecto no deseado. "Cuando hay un poquito de arruga o párpado encapotado, las sombras nacaradas son absolutamente fatales. Se meten en todas las arrugas y esto hace que tengas muchísima más edad", apunta.

Mal uso del corrector

El corrector es un elemento fundamental si queremos enseñar una piel más rejuvenecedora y sin arrugas. Es común escuchar que hay que utilizar tonos claro en ojeras oscuras, pero David Francés desmiente el mito: "Lo que nos venden es mentira". El experto asegura que "el corrector hay que utilizarlo para las ojeras oscuras en color salmón, si no, no neutraliza la oscuridad de la ojera". Además, señala que "cualquier corrector de cualquier color, si es muy gordo y tiene mucha capa, hace que tu ojera la corrijas, pero desde luego no te va a quedar natural".

Perfiladores de labios oscuros

Otro error común a la hora de maquillarse es utilizar pintalabios muy oscuros. Por este motivo, el experto avisa que "si utilizas un color de labios amarronado y es muy oscuro, va a hacer que tu expresión de boca parezca más mayor". Si por lo contrario buscas algo más favorecedor, Francés recomienda "enmarcar los labios con un perfilador en tonos similares al labio natural".

Aplicar el colorete en el lugar incorrecto

Otro error común es aplicar el colorete en exceso o en la parte del rostro equivocada. Para evitarlo, el especialista en cosmética sugiere poner el producto en la parte alta del pómulo. "Poner el colorete demasiado bajo, demasiado pegado al rictus, hace que la cara se caiga al suelo completamente. Lo bonito es ponerlo sobre la parte más prominente del hueso. O sea, cola de ceja, bajas en recto y ahí, en esa zona, va a hacer que te veas como mucho más fresquita, mucho más jovenzuela", explica.