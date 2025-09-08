Repasamos los mejores looks de los MTV VMAs 2025: de las transparencias de Sabrina Carpenter a los lunares de Ariana Grande

Los MTV Video Music Awards 2025, una de las galas más importantes donde se homenajea a la cultura pop, reunieron en la noche de este domingo en el UBS Arena de Elmont, en Long Island (Nueva York), a múltiples estrellas que desfilaron por la alfombra roja con sus mejores looks.

Tras cinco años de ausencia, Ariana Grande brilló en la ceremonia con cuatro estilismos diferentes. A su llegada, posó con un diseño de lunares de Fendi. Más tarde, para subir al escenario (entregó un galardón a Mariah Carey y recogió otros tres ella misma), seleccionó un minivestido blanco con una falda voluminosa de tul y otra pieza de Steve O. Smith en blanco y negro.

Sabrina Carpenter se enfundó en un vestido rojo de Valentino repleto de transparencias y pedrería. Para complementar su estilismo, la cantante escogió una estola de pelo lila.

Para los galardones, Ricky Martin se decantó por unos pantalones negros oversize que combinó con una camisa satinada y abierta, una opción con la que lució sus tatuajes.

Paris Hilton y su hermana Nicky Hilton tampoco se perdieron esta edición de los MTV Video Music Awards. Mientras Paris desfiló por la alfombra roja con un rompedor vestido negro compuesto por un corsé de llamas con detalles dorados, Nicky se decantó por un vaporoso vestido en azul pastel.

Sin dejar de lado sus estilismos extravagantes, Lady Gaga acudió a la gala con una pieza de Marc Jacobs muy estructurada y cargada de volumen.