Dimas Gimeno: "Wow es un concepto innovador, no competimos con El Corte Inglés"

Casi cuatro años después de dejar la presidencia de El Corte Inglés, Dimas Gimeno vuelve al sector de la distribución. Y lo hace a lo grande, con la apertura el próximo sábado en plena Gran Vía de Madrid de Wow, un centro comercial innovador en el que la venta digital y física están completamente integradas. Es lo que él denomina phygital, un concepto que supera a la omnicanalidad. De forma paralela empezará a funcionar así su marketplace, que cuenta con un amplio abanico de marcas y con el que espera captar a las nuevas generaciones. En moda, cuenta con enseñas nativas digitales o emergentes como Musier, Anine Bing, Miista y Rotate, además de otras como Lacoste o Axel Arigato o enseñas de lujo aspiracional, como Marni, Coperni, Area, Nanushka o Cecile Bahnsen.

¿Cómo será está primera tienda de Wow?

Está en un edificio único, el antiguo hotel Roma, que ha marcado todo el proyecto. Es imposible encontrar algo así en esta calle, que es la segunda vía con más tráfico de toda Europa, por detrás solo de Oxford Street en Londres. Estamos muy cerca de Plaza España y de Cibeles o la calle Serrano y queremos aprovechar además el boom turístico de Madrid. Hemos invertido en total 20 millones de euros tanto en el diseño y la arquitectura interior como en la tecnología y la puesta en marcha del marketplace.

¿Y van a hacer también una apuesta tecnológica?

Sí, hay una gran apuesta tecnológica. En la tienda se comprará también digitalmente. Disponemos de 150 pantallas, una de ellas, la central, de última generación y de nueve metros de alto por cuatro de ancho. Además va a haber espejos y probadores inteligentes. Tendremos un centenar de personas trabajando en la tienda, además de otras 50 en las oficinas.

¿Con qué superficie cuentan y cómo se distribuye?

Son 5.500 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas en total. En esa parte hemos ido a una distribución más clásica. En el sótano irá tecnología, en la planta baja toda la oferta de cosmética, perfumería y cuidado personal;luego hay tres de moda, en la que se venderán desde accesorios y complementos, a ropa contemporánea y streetwea; la cuarta planta estará destinada a decoración y ocio para el hogar y las dos últimas, que abrirán a final de abril, albergarán el espacio gastronómico. Sobre la restauración todavía no puedo decir mucho, pero sí que va a ser un referente en la ciudad de Madrid.

¿Por qué Wow es diferente?

Wow es un concepto completamente nuevo, que no existe en ningún otro sitio, y que integra totalmente la venta digital y física. El 60% de nuestra oferta en la tienda serán marcas que se venden de forma digital sin presencia hasta ahora de forma física y el otro 40% marcas muy reconocidas, que aprovecharán nuestro espacio, por ejemplo, para nuevos lanzamientos, para presentar una oferta completamente novedosa. La onmicanalidad hablaba de un trayecto de lo físico a lo digital, nosotros somos phygital, los dos canales están integrados. No tenemos un pasado y por eso cogemos lo mejor de los dos muntos. La conexión con el marketplace es total, la tienda trabaja para la venta online.

"Hemos superado la omnicanalidad, nuestra propuesta phygital, digital y física"

¿Y la oferta de Wow también será distinta? ¿Con cuántas marcas cuentan?

Sí, nuestra obsesión es ofrecer un producto distinto. Al final todo el mundo vende lo mismo y nosotros queremos presentar una oferta completamente novedosa y diferenciada, algo exclusivo, facilitando la venta en tienda de las marcas online. Aunque queremos captar a las generaciones más jóvenes, vamos dirigidos a todo tipo de público, a un segmento medio-alto, al que me gusta calificar más como aspiracional. Tenemos en total 150 marcas en la tienda física en Gran Vía y un total de 250 online. Todas las marcas que se vendan en la tienda tienen que venderse también de forma digital.

¿Cómo van a realizar la distribución y cuáles serán los plazos de entrega?

Hay tres modelos distintos. Podemos operar como puros intermediarios, bajo un formato de dropshipping; realizar el proceso completo de la logística, el fulfillment, o bien, poner distribuir nuestro propio stock. Tenemos un almacén de proximidad junto a la tienda y hemos subcontratado a DHL para tener también otro en Ontígola, en la provincia de Toledo. Los plazos de entrega serán muy cortos, pero hay que tener en cuenta que hay marcas muy exclusivas que quizás requieran un tiempo de distribución algo mayor.

¿Competirán con El Corte Inglés?

El Corte Inglés es el mejor gran almacén del mundo. Nosotros somos otra cosa. Creo que tenemos conceptos complementarios, que no compiten en realidad entre si. Ellos tienen una oferta determinada y nosotros tendremos otra. Somos distintos y compatibles. Pero al igual que no competimos con El Corte Inglés, tampoco lo hacemos con otros grandes almacenes extranjeros en el caso de que lleguemos a abrir un día fuera como esperamos.

¿Van a abrir más tiendas en España o fuera?

Esa es la idea. Creemos que no existe hasta ahora nada igual en ninguna ciudad del mundo y aunque lo primero que tenemos que hacer es arrancar y consolidar el negocio, nuestra idea es abrir en otras ciudades también, siempre en edificios emblemáticos como el de Gran Vía. A mi me extraña que en ciudades como Nueva York, Londres o París, que tienen un poder adquisitivo mayor, no se haya desarrollado antes un concepto parecido.

"Mi objetivo es abrir en otras ciudades, tanto en España como en el extranjero"

¿Y siempre con edificios en alquiler?

Sí, en edificios emblemáticos y en altura. El de Gran Vía 18 lo alquilamos a IBACapital, que acometió un proceso de renovación en el mismo. Nosotros llevamos ya más de dos años trabajando en el proyecto. En el futuro, me gustaría ir incluso a espacios más grandes, pero, como digo, lo primero ahora es empezar y consolidar el negocio aquí.

¿Cómo se reparte el capital? ¿Va a haber más rondas de financiación?

Hay dos fondos de inversión -FJ Labs y Athos- que tienen el 10% del capital y el resto nos lo repartimos entre el equipo fundador. Hemos hecho ya dos rondas de financiación y la idea es hacer una tercera para poder afrontar el crecimiento una vez que hayamos consolidado el negocio.

¿Cuándo esperan alcanzar el breakeven y qué previsiones tienen de ingresos?

Nuestro objetivo es recuperar la inversión en un plazo razonable, pero prefiero no hablar por ahora de unas fechas determinadas o de previsiones. Lo más importante es empezar, poco a poco iremos viendo el desarrollo del negocio.