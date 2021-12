El 20% de la comida que compramos en Navidad va a al basura

Hasta un 20% de la comida que consumimos en Navidad acaba en la basura, mientras que uno de cada cinco españoles reconoce que durante las fiestas desperdicia más comida que en cualquier otra época del año. Además, casi la mitad adquiere alimentos que no le gusta por el simple hecho de que son típicos de estas fechas.

La comida es una de las grandes protagonistas de las celebraciones de navidad. Pero hay que tener cuidado con los excesos porque durante estas fechas mucha termina en la basura.

Según un reciente estudio sobre el desperdicio alimentario en Navidad en España realizado por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, el 26% de los españoles desperdicia comida durante las navidades, de los cuales uno de cada tres (36%) asegura que tira más alimentos en las celebraciones navideñas que en cualquier otra época del año.

Según la encuesta realizada por Appinio 1, plataforma global de investigación, para Too Good To Go, entre el 10% y el 20% de la comida que se compra y se cocina durante estas fiestas en los hogares españoles se acaba desperdiciando. En este sentido, Nochevieja es el día señalado por la mayoría en el que más alimentos acaban en la basura, seguido de la Nochebuena y el día de Navidad.

Comprar porque toca

De acuerdo con este estudio, el 43% de las personas asegura que compra alimentos que no le gustan solo por el hecho de ser típicos navideños y cumplir con la tradición. Es por ello que turrones y polvorones son los productos que más se desperdician según el 42% de los encuestados. A estos le siguen la carne (32%), el pescado (27%) y el marisco (22%).

Finalmente, entre los motivos por los que se desperdicia más comida en estas fechas, el 54% afirma que compra comida de más para que haya variedad sobre la mesa y al final acaba sobrando. A su vez, un 38% asegura que no sabe calcular bien las cantidades a la hora de cocinar y prepara más comida de la necesaria, mientras que un 25% considera que no le merece la pena guardar lo que sobra. Y es más, un 15% afirma no saber qué hacer con las sobras navideñas.

Aprovechar la comida

Para atajar el problema, Too Good To Go presenta 'Recetas Remix', un eBook de recetas de aprovechamiento para reinventar, reaprovechar y sacar el máximo partido a las sobras de navidad o de cualquier otro momento del año para frenar el desperdicio de alimentos en los hogares.

Este libro digital gratuito cuenta con una recopilación de 29 recetas de aprovechamiento divididas entre las diferentes estaciones del año, con sugerencias de diferentes países así como con una gran variedad de trucos y consejos para conservar mejor y por más tiempo todo tipo de frutas y verduras.

A través de sus páginas, se pueden descubrir, por ejemplo, recetas tan originales como una 'Sopa de plátano al curry' para aprovechar esos plátanos maduros que hay por la despensa o unas tradicionales 'Croquetas de aprovechamiento' para reutilizar las sobras o restos de verduras. También algunas recetas internacionales como un 'Coddle vegetal dublinés' que es un estofado en el cual aprovechar todo lo que tengas en la nevera o una 'Tarta de manzana danesa' para darle salida a esas manzanas que ya están algo más blandas.

Más conciencia en Navidad

"Es en los hogares donde más desperdicio se genera y los consumidores debemos ser más conscientes sobre el desperdicio de alimentos, especialmente en Navidad cuando el gasto en comida se eleva, llegando incluso a triplicarse, y por consiguiente aumenta el volumen de residuos", comenta Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y Portugal.

Y añade que "No debemos olvidar que el desperdicio de alimentos, además de tener consecuencias sociales y económicas, también tiene un impacto medioambiental enorme. Con este eBook y sus recetas queremos inspirar a las personas y animarles a usar la creatividad en la cocina para reducir el desperdicio y así hacer que los hogares sean parte clave en la solución a este problema".

Too Good To Go lucha contra el desperdicio de alimentos en 17 países (Europa, Estados Unidos y Canadá). Lo hace a través de una app para móviles que conecta a usuarios con miles de restaurantes, supermercados, panaderías, entre otros establecimientos de alimentación que venden su excedente diario de comida a precios muy reducidos para evitar que se desperdicie al final del día.

En España ya se han unido a las iniciativa más de 13.000 establecimientos y en solo tres años ya se han salvado más de 5 millones de packs de comida a través de la aplicación, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 5.000 toneladas de alimentos.