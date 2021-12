Marta Ortega, la heredera discreta que quiere estar cerca del producto

Marta Ortega Pérez, de 37 años, es la tercera hija de Amancio Ortega y única descendiente de su segundo matrimonio con Flora Pérez. Tras acabar sus estudios en A Coruña, la heredera del imperio Inditex cursó su formación de bachillerato en Suiza antes de estudiar Ciencias Empresariales y especializarse en empresariado internacional en la Escuela de Negocios Europea de la Universidad de Londres.

Tras su licenciatura, en 2007 y con tan solo 23 años, Marta Ortega pasó a integrarse en Inditex como asociada de ventas en Londres en la tienda Zara del exclusivo barrio londinense. Ese mismo año, tras relegar su afición a la hípica a un segundo plano, asumió los poderes ejecutivos como vicepresidenta de Gartler y Partler, las sociedades patrimoniales con las que Amancio Ortega controlaba el 59,3% de su compañía.

Desde ese momento desempeñó diferentes funciones en el grupo en varios destinos internacionales y divisiones. Desde 2015, además, forma parte como vocal del patronato de la Fundación Amancio Ortega. Hasta hoy, su papel en Inditex estaba estrechamente ligado con el diseño y desarrollo de producto en Zara Woman.

Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo

Marta Ortega, tiene dos hijos, Amancio y Matilda, y está casada en segundas nupcias desde 2018 con Carlos Torretta, hijo del diseñador Roberto Torretta, que trabaja en el departamento online de Zara.

De perfil discreto, la empresaria dio un paso al frente en una entrevista publicada en septiembre por The Wall Street Journal Magazine en la que aseguraba: "Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite. Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo". En esta línea, el aún presidente de Inditex, Pablo Isla, indicaba a este medio estadounidense que el papel de Marta Ortega en la empresa será más significativo en la próxima década a medida que la empresa aumente su foco en la sostenibilidad.

Ortega ha estado trabajando para la compañía en diferentes áreas durante los últimos 15 años. En 2007, a lo 'Jefe Infiltrado', estuvo trabajando de manera anónima en una de las tiendas del grupo abasteciendo estantes para comprender mejor cómo operan las tiendas.

Marta Ortega llega al Ibex 35 con a penas 37 años, un dato muy destacado si se tiene en cuenta que la media de edad del selectivo español supera los 60 años.