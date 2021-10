Just Eat ingresó 54,7 millones en plena pandemia, un 24% más que en 2019

Just Eat ha presentado unos resultados de 2020 que reflejan un fuerte incremento de ingresos por el crecimiento de su actividad y que ascendieron un 24% respecto al año anterior, situándose en los 54,7 millones de euros.

En un año marcado por la pandemia, con un primer semestre donde la plataforma se vio impactada de forma muy negativa por el cierre de los restaurantes y el enfriamiento del consumo a domicilio y un segundo semestre marcado por una fuerte recuperación del delivery, la plataforma concentró sus esfuerzos en incrementar el número de asociados, para los que ha ejecutado un plan de ayudas económicas por valor de un millón de euros.

El resultado de explotación negativo de 2,2 millones de euros de Just Eat se ha debido, entre otros motivos, a la fuerte inversión en marketing y a la comunicación del cambio de marca, unificado a nivel mundial con la holandesa Takeaway.com durante la segunda mitad de 2020. Solo esta inversión representa más de 2,5 millones de euros adicionales.

Las cuentas de Just Eat España muestran un margen bruto positivo de 29,8 millones de euros, excluyendo estructura y amortizaciones. En este sentido, Ramón Argelaguet, director Financiero, defiende estrategias en el sector que garanticen la rentabilidad a largo plazo: "Como líder del sector, para Just Eat es muy importante saber rentabilizar el modelo de delivery de última milla. Para ello, trabajamos varias palancas, como la gestión activa de nuestra estrategia de precios, la productividad del delivery y la consolidación de nuestro modelo híbrido. Este modelo mixto compagina el servicio de marketplace, con reparto propio de los restaurantes, con el de repartidores de Just Eat. Es dicha eficiencia operativa la que permite un crecimiento sostenible a largo plazo en el que todos los agentes de nuestro ecosistema se ven beneficiados".

A finales de 2020, el grupo anunciaba la total desinversión en el negocio de la compañía Sin Delantal México, en la que Just Eat España actuaba de holding, que ha impactado en 16,5 millones de euros en el resultado del ejercicio 2020.

Inversiones en España

Argelaguet explica que "El 2020 ha estado marcado por el impacto de la pandemia, que se ha hecho notar durante todo el año, especialmente en el primer semestre. También por nuestra apuesta de inversiones en España, que además de incluir ayudas al sector de la restauración, incluye grandes inversiones para el cambio de identidad corporativa y la extensión de infraestructuras de delivery a lo largo de todo el territorio español. Por último, hemos destinado una importante partida a la futura nueva sede corporativa de la empresa, que acogerá un gran aumento de personal, estará situada en el corazón tecnológico de Madrid y reflejará los valores de tecnología, seguridad y sostenibilidad de Just Eat".