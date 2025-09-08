El sector textil cierra las peores rebajas de verano desde la pandemia

El comercio textil ha cerrado las peores rebajas de enero desde la pandemia por el Covid. De acuerdo con los datos del barómetro de Acotex, las ventas del mes de julio fueron prácticamente planas con respecto a 2024 con un incremento de tan solo el 0,2% y las del mes de agosto, aunque subieron algo más, un 1,5%, están muy por debajo también de los últimos años.

El año pasado las ventas subieron un 2,7% en julio y un 3,1% en agosto: en 2023 lo hicieron un 6,3% en el primer mes y un 3,2% en el segundo y en 2022, justo después de la pandemia, llegaron a repuntar un 9,6% y un 12,3%. Acotex destaca que el acumulado anual sigue en rojo con un descenso de las ventas del 1,7%. "Al haber sido la campaña de temporada mala, esperábamos una buena campaña de rebajas con mucho stock en las tiendas y descuentos atractivos, pero la realidad es que no ha sido así. Estos incrementos son insuficientes para recuperar las ventas no realizadas en temporada", explican en la patronal textil.

El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, advirtió ya en junio que la situación del sector era "complicadísima ante una situación total de incertidumbre". Más allá de la caída de ventas, la mala noticia, además, es que el número de puntos de venta no para de caer y el año pasado se redujo otro 0,42%, hasta 43.694 establecimientos, muy lejos de los más de 62.000 que se llegaron a alcanzar en 2016 o 2017. El número de trabajadores, en cambio, sí que ha crecido ligeramente, hasta 167.556 trabajadores, un 0,46% más que en 2023.

Las familias españolas han invertido en ropa 933 euros en 2024, que aunque es un 1,17% más respecto al año anterior, es inferior a los 1.256 euros que gastaban antes de la llegada del Covid-19 y lejos del año 2006, fecha en la que el gasto era del doble, de 1.881 euros.

"A nuestro sector le queda mucho para recuperarse y volver a alcanzar las cifras de hace 20 años", algo que ve en este momento difícil teniendo en cuenta que "los españoles seguimos sin aumentar el gasto en ropa y la inflación no ayuda a que se recupere el consumo". De la cesta de la compra, el consumidor español dedica solo un 3,97% del total a ropa y calzado.