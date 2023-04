Qué supermercados abrirán sus tiendas durante los festivos de Semana Santa

Ya sea para aprovisionar las vacaciones o para seguir con la cotidianidad, muchas personas acudirán a lo largo de esta semana a los supermercados para realizar la compra.

Si bien es cierto que desde este lunes hasta este miércoles no tendrán ningún problema, los días posteriores se pueden encontrar con los establecimientos cerrados o con horarios de apertura parciales, ya que muchas cadenas cerrarán por motivo de las festividades de la Semana Santa.

Alcampo

Para esta Semana Santa, los almacenes de Alcampo abrirán, como de costumbre, de lunes a domingo, en horario de 9.00 a 22.00 horas. No obstante, algunos centros podrían variar sus horarios, por lo que conviene consultarlo previamente antes de acudir.

Aldi

Los establecimientos de Aldi abrirán, por lo general, todos los días. No obstante, los días festivos lo harán en un horario más reducido al habitual, de 10.00 a 21 horas.

Carrefour

Para Carrefour es más complicado definir un calendario común para todos sus centros, puesto que según el tipo de tienda tendrá un horario u otro. Por lo general, los hipermercados abrirán en horario de 9.00 a 22.00 horas de lunes a domingo. Por su parte, tanto Carrefour Market como Carrefour Express abrirán en su horario habitual de lunes a sábado, y los festivos en función de su localización.

DIA

Los establecimientos de DIA abrirán en su horario habitual de lunes a domingo, aunque tanto el Viernes Santo como el Domingo de Resurrección lo hará en un horario reducido, de 10.00 a 15.00 horas.

Hipercor

El horario de los centros de Hipercor variará en función de la localización. Por lo general, abrirán sus tiendas todos los días en su horario habitual, aunque tanto para el Jueves Santo como para el Viernes Santo el horario puede variar. El Domingo de Resurrección, por su parte, tendrá un horario de apertura de dos horas menos, de 11.00 a 21.00 horas

Lidl

Los locales de Lidl abrirán, como de costumbre, de lunes a domingo. No obstante, algunos centros podrían variar sus horarios, por lo que conviene consultarlo previamente antes de acudir.

Mercadona

Los establecimientos de Mercadona mantendrán, por lo general, su horario de apertura habitual, de lunes a sábados, de 9.00 a 21 horas. Por lo tanto, el Domingo de Resurrección, al igual que cualquier otro domingo, no abrirá. No obstante, existen algunas excepciones al horario habitual. El Viernes Santo no abrirán al público. Tampoco abrirán ni el Jueves Santo ni el Lunes de Pascua en aquellas comunidades en las que se celebre el respectivo festivo. No obstante, algunas localidades especialmente turísticas pueden presentar variaciones, abriendo sus locales al público.