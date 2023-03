BENUTIC®, ciencia y compromiso con el medio ambiente. Una gama que nace para el cuidado y bienestar

Dieta y bienestar

La alimentación cobra un papel fundamental en nuestro bienestar. La tendencia de una alimentación consciente es realmente un nuevo estilo de vida y la nutricosmética de calidad aporta un gran valor a este concepto, ya que ayuda a complementar nuestra dieta de una forma saludable mejorando nuestro bienestar interior lo cual se refleja significativamente en el exterior. Benutic® ha sido creada para acompañar a mujeres y hombres en esta nueva tendencia de cuidado y bienestar bajo el concepto in out.

Movimiento veggie en España

El estudio de referencia sobre el mundo vegano en España The Green Revolution* ya mostró en 2017 el importante número de personas que se declaraban fan de la comida vegetal: un 7,9% (sumando veganos, vegetarianos y flexitarianos). El último dato que arrojó este estudio en 2021 ha venido a demostrar que no se trata de una moda pasajera, si no que es una tendencia al alza que ya aglutina a un 13% de la población adulta, lo que supone 5.1 millones de consumidores mayores de 18 años en España (vs 9,9% en 2019 o 7,9% en 2017)

BENUTIC®, nutricosmética fácil, eficaz y 100% vegana

Fruto del compromiso por la responsabilidad con el medio ambiente, la pasión por la ciencia y el interés por el cuidado de cada persona para mejorar el bienestar y la belleza desde el interior nace BENUTIC®.

Esta revolucionaria marca surge de la mano de la investigación, la ciencia y desarrollo por parte de un fuerte equipo científico con una larga trayectoria de trabajo en el mercado de la nutricosmética. Esta vez, se apuesta por fórmulas sencillas, 100% veganas con ingredientes de origen natural y altísima calidad y realmente efectivos para tratar cada problema y ver resultados reales y medibles en el corto plazo.

Todas y cada una de sus fórmulas cuenta con activos avalados por estudios clínicos que demuestran su seguridad y eficacia.

BENUTIC®, ha llegado para ofrecer la máxima calidad y dosis de eficacia para todas aquellas personas que desean empezar a introducirse en el mundo del cuidado desde el interior, y lo hace con una filosofía juvenil, dinámica, Eco friendly, 100% vegana y con envases biodegradables PET.

Una marca revolucionaria que cubre las principales necesidades del hombre y la mujer del siglo XXI de una forma que no se ofrecía en el mercado hasta ahora.

Con tan solo 4 productos, BENUTIC ha conseguido simplificar los rituales de belleza actuales para cubrir las necesidades de cuidado del XXI.

Sus 4 fórmulas, vienen encapsulados en un formato mensual en envase 100% biodegradable.

BENUTIC® no es solo una moda o una tendencia pasajera, se trata de un cambio de estilo de vida, un cuidado personal desde el interior con beneficios visibles en el corto plazo.

Los rituales de cuidado y bienestar se simplifican; con solo 2 cápsulas al día aportamos los ingredientes necesarios para poner cubrir las necesidades de la piel, el cuidado de nuestro cuerpo, el aspecto de nuestro cabello y uñas o incluso nuestro bienestar general.