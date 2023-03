Álvaro Soláns toma las riendas del grupo Pikolin tras ser nombrado nuevo presidente

El Consejo de Administración de Grupo Pikolin ha nombrado hoy a su nuevo presidente. Álvaro Soláns toma el relevo generacional y ocupa el cargo de su padre, Alfonso Soláns, como presidente ejecutivo. Grupo Pikolin es hoy una Empresa familiar multinacional con centros de producción en España y Francia, países donde es líder de mercado, a los que se suman Brasil y Sudeste Asiático.

Álvaro Soláns ha trabajado en distintas áreas de Grupo Pikolin durante los últimos quince años. Ahora, será el responsable de implementar el nuevo plan estratégico destinado a impulsar y consolidar la expansión internacional de la compañía, iniciada bajo el liderazgo de Alfonso Soláns.

Álvaro Soláns: "Quiero agradecer al Consejo, y muy especialmente a mi padre y hermano, el apoyo y la confianza depositada en mí. He vivido Pikolin desde mi infancia y siempre he pensado que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mi padre y de mi abuelo, mirando al futuro con ilusión, pero aprendiendo del pasado". "Me siento profundamente honrado y comprometido por toda la confianza que el equipo de Grupo Pikolin deposita en mí, y estoy enormemente ilusionado por el futuro que entre todos vamos a acometer".

Por su parte, Alfonso Soláns, quien ha sido nombrado presidente de honor del Grupo, ha manifestado: "Estamos convencidos de que es el momento de abordar esta nueva etapa. De acuerdo a nuestro protocolo familiar, y desde la responsabilidad y el convencimiento, hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Grupo Pikolin. Siempre llevaré Pikolin en mi corazón y reconoceré la gran labor que desde su fundación llevó a cabo mi padre".

