El programa foodtech KM Zero suma 2.500 millones de potencial inversor de 18 fondos

El primer programa español de innovación abierta e inversión estratégica para startups del sector agroalimentario, KM Zero Venturing, ha logrado el apoyo de 18 fondos especializados en este segmento como asociados a su proyecto con un potencial de inversión que suma los 2.500 millones de euros.

En la segunda edición de su Demo Day & Open Call for Startups, que se está celebrando hoy en Valencia, el hub de innovación impulsado hace cuatro años por Familia Martínez, proveedor cárnico de Mercadona, ha dado a conocer la creación de la figura del fondo asociado, a la que se han sumado los españoles Ship2B, The Foodtech Lab, Tech Transfer Agrifood y Korosti, además de Zintinus, Unovis New Crop Capital, Supply Change Capital, PeakBridge VC, Collide Capital, Collateral Ventures, Fen Ventures, Five Season Ventures, Good Startup Fund, Planet Fund, FoodSparks, McWin, Acre Venture Partners y Replate Ventures.

Más allá de las cifras, esta figura persigue implicar a diferentes fondos para las distintas etapas que sigan los proyectos con la intención de que tengan un recorrido de inversión, explica Raúl Martín, consejero delegado de KM Zero Food Innovation Hub. "No somos expertos en vehículos financieros y no queremos perder el foco de nuestro objetivo inicial, sino crear un estímulo entre las corporaciones y las startups para que lleguen a un entendimiento y tener guardada gasolina para poder acompañar a los proyectos en diferentes rondas de inversión sucesivas. Esta iniciativa puede derivar con el tiempo en la creación de un vehículo de inversión propio o de coinversión".

El año pasado se presentaron hasta 160 candidaturas de innovación agroalimentaria de todo el mundo, de las que solo diez fueron seleccionadas para exponer sus proyectos ante potenciales inversores entre los que figuraban grandes empresas del sector como Capsa Vida, Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Vicky Foods o la mexicana Grupo Arancia, a la que este año se han unido además Mahou San Miguel, Makro, Incarlopsa y Helados Estiu. Según reconoce Raúl Martín, la pasada edición superó sus expectativas iniciales de entre 80 y 100 interesados, por lo que este año esperan al menos rebasar las candidaturas de 2022, aunque avisa: "tenemos un filtrado importante porque buscamos un cierto grado de seniority, proyectos bien armados a pesar de que estén necesitados de impulso".

La primera edición de la Demo Day & Open Call for Startups ha dado como resultado dos inversiones corporativas, el desarrollo de tres proyectos piloto en fase industrial, dos proyectos piloto comerciales, cuatro pruebas de producto y una implantación internacional, a los que se sumaron dos estudios de mercado y más de 500 horas de asesoramiento a las startups por parte de las corporaciones, colaboradores del programa y el equipo de KM Zero Food Innovation Hub.

Raúl Martín, consejero delegado de KM Zero Food Innovation Hub.

A la hora de diferenciar su iniciativa de otras aceleradoras verticales surgidas del entorno agroalimentario en los últimos años, el responsable de Km Zero, recuerda que "somos un proyecto abierto en el que varias compañías podemos tener un acuerdo con una misma startup. Podemos abrir tres pilotos de diferentes compañías en torno a un mismo proyecto de proteína vegetal que desemboquen después en una inversión conjunta, lo que permite diversificar y compartir el riesgo. Nuestro objetivo no es financiero, sino generar impacto y aprovechar la innovación junto a otras compañías de la industria. Generamos contenidos como think tank de alimentación capaz de adelantarse al futuro, por eso traemos a personalidades relevantes a Valencia para dar forma a nuestro informe anual abierto de tendencias Fooduristic".

En paralelo a su actividad de aceleración, Km Zero desarrolla una red de embajadores, compuesta por 50 personalidades relevantes a nivel internacional en el mundo de la alimentación que, según matiza Martín, "acompañan a las startups de manera desinteresada en el camino del programa de aceleración. Entre ellos se pueden encontrar desde gente del equipo de Heura o del sector de la carne cultivada, hasta a Sam Kass, el ex chef de Barack Obama que desarrolló su programa contra la obesidad infantil. Esta red nos ayuda después a definir un camino entre las corporaciones y las startups en el programa de aceleración".