García-Gallardo defiende que "Castilla y León tiene los mejores vinos del mundo"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido que la Comunidad tiene los mejores vinos del mundo gracias al trabajo de viticultores, bodegueros y demás profesionales del sector.

García-Gallardo ha presidido en el Parador Nacional Palacio Ducal de Lerma la ceremonia de entrega de los XIX Premios Zarcillo 2023, los principales galardones ibéricos en torno al vino. Organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la presente edición ha contado con la participación de más de 1.400 referencias de denominaciones de origen de todo el mundo.

Durante el cierre del acto de entrega, al que han asistido casi dos centenares de invitados, el vicepresidente ha calificado el vino como "fundamental", no sólo por el desarrollo económico que posibilita, sino también "por ser un elemento de identidad para Castilla y León". En opinión de Juan García-Gallardo, el éxito de las distintas Denominaciones de Origen de la Comunidad "no es fruto de la casualidad, sino de tantos años de trabajo. Estamos muy orgullosos", ha asegurado.

A renglón seguido, García-Gallardo ha insistido en que "no hay empresa más bonita que aquella de dar continuidad a nuestra tradición", algo que ha argumentado ante la abundante presencia de la empresa familiar en el sector vinícola. "Demostráis que sois un elemento de tradición, pero también de innovación desde la tradición, desde una técnica aprendida", ha declarado.

Como novedad, esta edición de los Premios han incorporado los Zarcillo de Honor, con el objetivo de premiar a aquellas personalidades, instituciones o empresas que han contribuido al desarrollo y consolidación del sector vitivinícola castellano y leonés, propiciando así que esta actividad se haya convertido en determinante para Castilla y León. José Antonio Fernández Escudero y Domingo Carlos González Huerta; Bodegas Protos; Ricardo Pérez Palacios y César Márquez Pérez; Peter Sisseck; y, a título póstumo, a Javier Zaccagnini y César Muñoz, han sido los nombres propios de estos primeros Zarcillo de Honor.

García-Gallardo, a este respecto, ha resaltado la importancia de "honrar a los mayores. Podéis estar muy orgullosos" por el legado recibido, ha señalado el vicepresidente a los herederos de los homenajeados.

Asimismo, el vicepresidente ha reconocido la labor de viticultores, enólogos y sumilleres; de profesionales del mundo del vino, expertos y críticos "que ayudan a difundir las bondades de los vinos de esta tierra. Sin vosotros no sería posible", ha asegurado. 2Castilla y León tiene los mejores vinos del mundo, y así lo he podido defender en Silicon Valley hace apenas unos días. Y lo es gracias a vosotros", ha zanjado.

Al acto, al que han acudido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas; el viceconsejero, Juan Pedro Medina; el director del Itacyl, Rafael Sáez; entre otros altos cargos de la Junta, ha sido presentado por el mago Jorge Blas y ha contado con la actuación musical de Pablo Navarro. Cerca de 200 invitados, entre autoridades, premiados, miembros del jurado y representantes de denominaciones de origen, han llenado el claustro del Parador Nacional Palacio Ducal de Lerma.

Más de 1.400 vinos

El total de muestras recibidas para la presente edición asciende a 1.451 vinos, de los cuales 1.093 proceden de España y 358 son extranjeros. En definitiva, una cuarta parte de las muestras proceden de otros países, entre los que destaca la participación de Portugal, con 244 muestras. Los países participantes en esta edición han sido Alemania, como país invitado; Argentina; Australia; Brasil; Chile; Croacia; España; Francia; Italia; Portugal; Rumanía; y Venezuela.

La categoría con mayor participación corresponde a los vinos tintos, con 791 muestras, seguida de los vinos blancos, con 425 muestras, y rosados, con 112 muestras. El resto de los vinos se reparten en otras categorías, destacando los vinos de licor con 49 muestras y los vinos espumosos con 50 muestras.

Por comunidades, destaca la participación de Castilla y León, con 665 vinos, seguida de Castilla- La Mancha con 127 referencias, La Rioja, con 67, y Andalucía, con 60 muestras.

El jurado de los Premios Zarcillo 2023 ha estado constituido por 90 catadores, 52 nacionales y 38 internacionales, provenientes de 22 países, entre los que sobresale la presencia de cuatro Master of Wine: Pedro Ballesteros, Almudena Alberca, Janek Schumann (Alemania) y Pietro Russo (Italia). Sumilleres, periodistas especializados, enólogos, influencers, técnicos de las DOP de Castilla y León, de la Universidad y de las instituciones han integrado también el jurado.

18 Grandes Zarcillos de Oro

Tras la cata final, de los 28 vinos con puntuación de 93 o superior, se han confirmado como Grandes Zarcillos de Oro 18 vinos. De estos vinos, 13 proceden de España y cinco son de otros países: cuatro de Portugal y uno de Australia. De España, diez son de Castilla y León: cinco vinos de la DO Ribera del Duero; dos de la DO Toro; dos de la DO Rueda; y un vino de la IGP CyL. Además, figuran uno de Andalucía, de la DO Montilla- Moriles; uno de Madrid (DO Madrid); y uno de La Rioja (DOCa Rioja).

El Premio VinoFed, que se otorga al vino que ha obtenido la mayor puntuación de entre todos los catados, ha correspondido a ADAMÁ 2005 de Bodega Adamá, de la Denominación de Origen Ribera del Duero, con una valoración de 98 puntos sobre 100 que, al tratarse de un vino de Castilla y León, es merecedor también de la Mención Especial Castilla y León.

