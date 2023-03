La mayor cooperativa exportadora de cítricos se 'planta' en Francia con sus flores

Uno de los mayores exportadores españoles de cítricos y productos hortofrutícolas, la cooperativa de segundo grado Anecoop, se acaba de convertir también en uno de los principales comercializadores de flor cortada de Francia. Una estrategia con la que busca diversificar su actividad más allá de los cultivos tradicionales de las 73 cooperativas y empresas que agrupa, ubicadas sobre todo en el arco mediterráneo español.

Para crecer en el mercado francés, Anecoop ha optado por la compra de la empresa Alma Bouquets, ubicada cerca de Marsella, que se suma así a otra adquisición que ya realizó en 2019, la firma Floren'Sud, situada en Perpignan. Con la suma de ambas el grupo cooperativo español compañías el grupo pasa a contar con unas de ventas de 16 millones de euros de flor cortada en el país vecino y se sitúa entre los tres mayores operadores de este segmento en el mercado francés, según su director general Joan Mir. Un logro que encaja en la que ha sido la estrategia histórica de Anecoop, tener presencia directa en los grandes mercados europeos.

"Entre nuestras cooperativas hay algunos productores de flor cortada, pero también hay otras que en su día las cultivaban y lo abandonaron por falta de rentabilidad al no contar con un canal comercial adecuado", explica el responsable de Anecoop. Con esta operación, uno de los objetivos es recuperar estos cultivos en sus campos.

La cooperativa de segundo grado valenciana, que facturó 998 millones de euros la pasada campaña, es el líder español en exportación de kaki y sandía, además de concentrar el 8% de las ventas de cítricos a otros países, y ha ampliado sus asociados a otras autonomías, fundamentalmente, Murcia y Andalucía, aunque también cuenta con socios en Aragón, Cataluña, Navarra y ambas Castillas.

Anecoop impulsa desde hace años la diversificación de plantaciones para garantizar la rentabilidad a las cooperativas y sus agricultores, con la investigación en variedades como las de sus sandías Bouquet sin pepitas o en tamaños reducidos. Ahora está extendiendo esa actividad al kiwi, el aguacate y otras frutas exóticas.

Diversificación geográfica

Pero además de diversificar en variedades, Mir reconoce que la realidad del cambio climático con las inclemencias, la sequía y los problemas de suministro de agua les está llevando a buscar la diversificación geográfica. "Con los cambios climáticos vamos a necesitar otros orígenes de la producción. No me refiero a Marruecos o Egipto, si no dentro de España, para tener dos zonas de producción y garantizar la producción", explicó el directivo.

Anecoop incluso se plantea romper un tabú: sumar como socios a cooperativas y productores de otros países, aunque siempre dentro del ámbito europeo. "A lo largo de nuestra historia han venido cooperativas de otros países interesadas y hasta ahora siempre habíamos dicho que no. Eso ha cambiado y si vienen estamos dispuestos a estudiarlo", comenta Mir, un defensor de la integración y fusión de cooperativas para garantizar la viabilidad ante la falta de competitividad del minifundismo.