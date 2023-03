Amazon reduce por primera vez sus ingresos en Europa y triplica sus pérdidas: 3.385 millones en 2022

Las alarmas han saltado en el comercio electrónico. Por primera vez en toda la historia los ingresos de Amazon se han reducido en Europa en el último ejercicio. En 2022 sus ingresos cayeron casi un 1%, hasta 50.896 millones de euros.

El holding Amazon EU, que tiene su sede en Luxemburgo y que agrupa a los negocios en España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Polonia, Suecia y Reino Unido, ha registrado unas pérdidas después de impuestos de 3.385 millones, lo que supone triplicar los números rojos del año anterior, cuando registró un resultado negativo de 1.163 millones.

No obstante, las pérdidas de la plataforma de comercio electrónico que dirige Jeff Bezos podrían haber sido mayores porque la sociedad ha registrado unos ingresos por créditos fiscales de la Hacienda luxemburguesa por importe de 937,4 millones en el último ejercicio, a los que hay que sumar además otros 1.026 millones correspondientes al año 2021. Desde que en 2017 Bruselas exigiera al Gobierno de Luxemburgo que reclamara 250 millones de euros a Amazon en impuestos supuestamente impagados, la Hacienda de este país no solo no ha exigido nada a la compañía, sino que le ha devuelto 2.643 millones de euros desde 2018 hasta la fecha.

Tras la presentación de sendos recursos por parte del Gobierno de Luxemburgo y de la propia Amazon, el año pasado el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que tiene su sede precisamente en Luxemburgo, anuló la decisión de la Comisión de reclamar los impuestos pendientes al gigante del comercio electrónico. Bruselas, sin embargo, no se ha rendido y ha presentado un recurso, que está pendiente todavía de resolución. En el informe de sus últimas cuentas anuales, Amazon, que niega la elusión fiscal, se muestra dispuesta a plantar batalla y asegura que "seguiremos defendiéndonos enérgicamente ante este asunto".

A pesar de los malos datos registrados por Amazon en Europa, el comercio electrónico sigue dando, al menos en España, síntomas de gran vitalidad. Su facturación ha aumentado en el segundo trimestre de 2022 un 33,1% interanual, hasta alcanzar los 18.190 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el portal CNMCData.

Si nos fijamos en el número de transacciones, en el segundo trimestre del último año se han registrado más de 325 millones de transacciones, lo que supone un 16,4% más. Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 10,2% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 6,6% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 6,5%.