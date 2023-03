Marta Martínez afronta su segundo año como presidenta de la Ruta del Vino de Rueda

En poco más de un año liderando la Ruta del Vino de Rueda, Marta Martínez Bujanda ha marcado un nuevo camino para este destino enoturístico caracterizado por la máxima calidad y la constante adaptación a las necesidades de los visitantes, que año tras año descubren este territorio enclavado en el corazón de Castilla y León. La búsqueda de la excelencia en todos los niveles es el leitmotiv que Marta aplica en la ruta y traslada a todos los socios para motivarlos a dar la mejor versión de sí mismos. Algo que se refleja en la incorporación de proyectos innovadores y pioneros —recientemente ha sumado al amplio catálogo de actividades la Gastrobodega El Hilo de Ariadna by Martín Berasategui, la primera gastrobodega subterránea de España— con los que llamar la atención de los amantes del vino y, en general, de cualquier hedonista. La Ruta del Vino de Rueda es una asociación público-privada nacida en 2013 y reconocida en 2014 por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) como una de las 36 Rutas del Vino de España, una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que busca fomentar el turismo de calidad en torno al vino. En total, agrupa a unos 150 socios entre bodegas, restaurantes, alojamientos singulares, productores artesanos, tiendas gourmet, etc.

Marta, que asumió la presidencia de la ruta en noviembre de 2021, conoce a la perfección la zona y el carácter de las gentes que pueblan cada palmo de la D.O. Rueda, ya que ella es representante de Finca Montepedroso, bodega situada en la localidad de Rueda y una de las 150 entidades socias de la Ruta. Además, es la primera mujer que asume este cargo, un fiel reflejo de los cambios que ha experimentado el mundo del vino en los últimos años. "Para mí ser la primera mujer al frente de la Ruta del Vino de Rueda es un honor y un privilegio, pero tengo que decir que en el mundo del enoturismo hay bastante paridad entre hombres y mujeres. Creo firmemente que lo importante, más allá de la cuestión de género, es trabajar firmemente y con perseverancia para conseguir nuestros objetivos", afirma Marta. Si hay algo que se percibe en toda la estructura de la entidad —desde su presidencia hasta los miembros—, es el notable grado de implicación en la transmisión de la cultura vitivinícola y la puesta en valor de la diversidad y la singularidad de los productos y las actividades que ofrece la ruta.

Balance del primer año

Escapadas a entornos naturales de gran belleza; visitas a bodegas para conocer su milenario patrimonio vitivinícola y sus vinos; degustación de quesos, dulces y otras exquisiteces y, claro está, visitas a restaurantes, bares y tabernas, en los que la tradición y la vanguardia se unen, son algunos de los planes que el turista puede hacer en la Ruta. Todo ello es posible gracias al esfuerzo de todos sus socios y al trabajo desarrollado por la junta directiva. "Llevamos a cabo un sinfín de propuestas, lideradas por hombres y mujeres que creen en la vertebración del territorio a través del mundo vinícola y que trabajan por posicionar la Ruta del Vino de Rueda como una de las mejores del mundo", declara entusiasmada Martínez Bujanda. Además, desde su posición hace balance de su primer año y destaca que "ha sido un año de mucho trabajo acompañado de muchos logros. Para mí ha sido muy enriquecedor; además he contado con todo el equipo gestor de la ruta. El patrimonio de nuestro territorio, la riqueza cultural y gastronómica sumados a lo que es el eje vertebrador, el vino D.O. Rueda, hacen que nuestra ruta sea una de las mejor valoradas de España. Seguiremos trabajando en la búsqueda de la excelencia", explica la presidenta.

Próximos objetivos

Una de sus primeras actuaciones como presidenta ha sido poner en marcha un Plan Estratégico para marcar las acciones que van a desarrollar hasta el próximo 2026. Fruto del trabajo de todo el equipo de la Ruta del Vino de Rueda es haber superado con nota la quinta certificación del Club de Productos de Rutas del Vino de España por su excelente calidad, desarrollo y gestión como destino enoturístico. Los resultados arrojan un grado de cumplimiento del 100 % de los requisitos obligatorios y de entre el 80 % y 94 % de los complementarios. La Ruta se sitúa, en el apartado de los requisitos complementarios, muy por encima de la media nacional de las Rutas del Vino, especialmente en áreas como Planificación y Gestión, 94 % respecto al 64 % nacional; Promoción y Comercialización, 94 % frente al 73 % nacional; y Destino, 84 % en comparación con el 65 % nacional.

Como destaca la propia Marta, entre los últimos logros de la Ruta del Vino Rueda destaca el respaldo de ACEVIN a través de subvenciones y la concesión de un proyecto piloto basado en el enoturismo de bodegas subterráneas. "Seguiremos con actividades tan exitosas como es el concurso de relatos, que ya va por su cuarta edición. El bus y el tren del vino también entran en la hoja de ruta de actividades planeadas para este año y mantenemos en el calendario las 'Catas Singulares'. Esta actividad la desarrollamos el pasado año y debido a su éxito hemos decidido incluirla de nuevo en el calendario. Como novedad, queremos desarrollar un ciclo de conciertos entre viñedos", concluye Marta.

Conocedora de la tierra que la vio nacer

Nacida en 1977, Marta Santander Martínez Bujanda pertenece a la quinta generación de la familia Martínez Bujanda, empresa familiar dedicada al cultivo de la viña y a la elaboración de vinos de viñedo propio en diferentes regiones españolas —La Rioja, Castilla-La Mancha y Rueda— desde 1889. Durante toda su niñez ha vivido de cerca la vendimia y los trabajos en bodega y ha estado inmersa en el negocio familiar, especialmente en la parte comercial, con la idea de contribuir a la promoción de sus vinos en otros países. Marta estudió Dirección de Empresas en la Escuela Superior de Negocios Columbus IBS de Zaragoza con estancias anuales en otras universidades de Reino Unido (University of Abertay Dundee) y Holanda (Hogeschool Zeeland HZ University of Applied Sciences). Posteriormente, residió en Inglaterra y Alemania para perfeccionar idiomas y en 2002 se incorporó a la compañía familiar —fue la primera persona de la quinta generación en hacerlo— como directora de Exportación, cargo de vital importancia en un negocio que exporta un 70 % de su producción a más de 70 países. En 2013 participó en la segunda edición del Women In Wine Leadership Symposium, en EE.UU., donde habló del trabajo de las mujeres de su familia y de su experiencia como mujer en el mundo del vino y en el sector de la exportación. Desde 2021 ejerce de presidenta de la Ruta del Vino de Rueda.