Mirar hacia el exterior es una interesante vía de crecimiento para la industria de alimentación y bebidas. En el último año, las exportaciones agroalimentarias se elevaron un 13,4% hasta los 67.500 millones de euros, con una balanza comercial creciente de más de 14.000 euros.

El sector lácteo arroja más de 1.500 millones de euros de ventas al exterior. Los socios comunitarios siguen siendo los grandes destinatarios, especialmente Francia, Italia o Portugal, además de Estados Unidos, mercados todos tremendamente maduros. En este contexto, las posibilidades que ofrecen ciertos mercados de África, Centroamérica y el sudeste asiático merecen un análisis.

Pascual lleva más de veinte años trabajando en el mercado de yogures de Angola. Un viaje apasionante, pero lleno de desafíos. Hemos convivido largamente con la inseguridad en una zona que sufrió 35 años de guerra civil y una tremenda crisis hace apenas un lustro. Sin embargo, supimos esperar nuestro momento y advertir el potencial del país, y esta decisión de riesgo fue un punto de inflexión en nuestra estrategia de internacionalización.

Hoy estamos preparados para dar el gran salto. Un salto simbólico para cruzar el río Kwango, afluente del Kasai que discurre a lo largo de más de mil kilómetros por Angola y la República Democrática del Congo. Un salto real para pasar del modelo clásico de exportación a otro de internacionalización con implantación industrial y posibilidad de convertirnos de la mano de un socio local de primer nivel como Refriango en el principal grupo lácteo de Angola. No solo con yogures, sino con otros productos como leche UHT, leche en polvo y batidos.

Un salto para la industria láctea local gracias a uno de los complejos de alimentación más grandes de África que permitirá a Angola reducir su dependencia de la importación de leche. Un salto social facilitando una fuente asequible de proteínas de alta calidad, sobre todo para la población infantil (el 46% de la población tiene menos de 14 años), adaptándonos al entorno y situación socioeconómica de Angola. Una aspiración de los ciudadanos que están dispuestos a dedicar un porcentaje de sus economías a la incorporación a la dieta de una aportación nutricional relevante.

Hay multitud de economías en desarrollo con clases medias emergentes y mercados aún por explotar. Pero no es sencillo, hay muchos factores en juego, no solo la estabilidad política del país, sino también la facilidad para operar, el grado de proteccionismo, los tratados de libre comercio, la apertura hacia otros mercados, perfil demográfico, infraestructuras, etc. El de Angola es un ejemplo de proyecto a largo plazo, con buenas perspectivas de crecimiento y posibilidades de réplica en otras zonas del mundo como Guatemala, Filipinas o Marruecos. Estamos preparados para cruzar el río Kwango, Angola es un diamante en bruto. No somos los únicos en creerlo, los Reyes de España acaban de elegir este país para su primera visita de Estado al África Subsahariana.