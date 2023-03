Los ganaderos advierten a la industria: "Si baja el precio de la leche tendremos que sacrificar vacas"

El sector ganadero hierve ante el intento de la industria de reducir el precio de la leche en origen, situado en niveles de rentabilidad por primera vez desde hace año. Agaprol, la mayor asociación de productores de España, ha advertido de que pedirá a sus asociados que sacrifiquen vacas si bajan las cotizaciones.

Poco dura la alegría en la casa del pobre. El refranero se adapta a la perfección al sector ganadero de leche de nuestro país, que durante los últimos meses ha alcanzado cotizaciones históricas para su producción -60 céntimos litro en enero, por encima de la media europea- después de dos años de pérdidas. Un incremento de precio debido fundamentalmente al nerviosismo de la industria por la caída de la producción en nuestro país derivada a su vez de la disminución de la cabaña ganadera. Descárguese gratis la revista Agro de elEconmomista.es.

La situación, sin embargo ha cambiado con la llegada de la habitual negociación de los contratos que se produce en el mes de marzo, en el que industrias como Lactalis han lanzado los primeros avisos con ofertas de bajadas de entre 4 y 7 céntimos el litro. Y el malestar en el sector crece día a día.

"Operación chuletón"

Agaprol, la mayor asociación de productores de España, con cerca de 600 ganaderos de 11 comunidades autónomas y capacidad de negociación de 1 millón de toneladas, no parece dispuesta a quedarse de brazos cruzados y va a lanzar una campaña dirigida a sus socios recomendándoles que sacrifiquen vacas si finalmente se consuma la bajada de los precios. El nombre lo dice todo: "Operación chuletón".

Francisco Fernández, director de Agaprol, afirma que "aquí están pasando cosas raras porque una bajada no responde a la realidad del mercado. Aunque la producción siempre aumenta un poco en primavera, sigue estando baja. Y si no se mantienen los precios volverán a cerrar granjas y a sacrificarse vacas, con lo que iremos perdiendo producción, cuota de mercado y nos irán entrando más productos de fuera que serán más caros".

Los cálculos de Agaprol son claros. "Un ganadero con 1.000 vacas que produzca un millón de litros, a 50 céntimos el litro, facturaría 500.000 euros. Si sacrifica 10 ó 15 vacas y produce 900.000 litros y lo vende al precio actual, facturaría 30.000 euros más. Y tendría además menos costes de producción y un plus por la venta de la carne, que está alta. Es decir ganaría más por producir menos".

Añade que los costes de producción no han parado de subir durante los últimos meses. "Si no mantenemos cierto grado de rentabilidad para que recuperen las pérdidas de los dos últimos años, que fueron muchas, volvemos atrás. No podemos permitirnos que bajen los precios. Podemos admitir una pequeña corrección pero con la idea de que se mantenga estable en los entornos actuales".

El precio de la leche en los lineales y en el campo no ha subido durante 30 años. "Tenemos facturas de 1993 en las que se pagaba la leche igual que en 2021", afirma Fernández, que apunta también que "no tenía sentido que en los lineales estuviese a 59 céntimos. Ahora ha subido mucho, a 90-91 céntimos, pero es que tenía que haber subido hace mucho tiempo".

Fernández carga contra el ministro Luis Planas por pedir que baje el precio de los alimentos en vez de defender al sector. "Los ganaderos no podemos seguir perdiendo dinero porque cerrarán más granjas. Nosotros vamos a pedir a nuestros asociados que sacrifiquen vacas si baja el precio de la leche".